Hassan Gastrobar chega a Brasília unindo o melhor da culinária árabe e mediterrânea

No cardápio opções como kafta de camarão e quibe cru de salmão prometem surpreender o público. O local também traz cartela de drinks inéditos e programação animada com DJ’s e dança do ventre

Uma culinária criativa e inventiva, na qual pratos feitos tradicionalmente com ingredientes típicos são desconstruídos e apresentados de maneira inovadora. Essa é a proposta do Hassan Gastrobar, restaurante que será lançado neste sábado (16/4), a partir das 11h30, em Brasília, unindo o que há de melhor da cozinha árabe e mediterrânea.

Localizado na CLS 404, o Hassan Gastrobar vai surpreender o público com opções de entrada inéditas na capital federal como a kafta de camarão (R$ 45), o quibe cru de salmão (R$ 55) e o quibe de costela (R$ 45). Deliciosas saladinhas também prometem ser boas opções, como à moda da casa (R$ 33) feita com folhas variadas, parmesão em lascas, amêndoas torradas, laranja e molho de coalhada ou a salada de polvo (R$ 55) que acompanha batatas, alcaparras, tomate cereja e picles de cebola roxa.

De pratos principais, o Hassan Gastrobar apresenta no menu as tradicionais esfirras em tamanhos gigantes, nos sabores carne e queijo (R$ 45), além de pratos mais elaborados como polvo com batatas ao murro e azeite de pistache (R$ 140); gnocchi de parmesão e grão de bico com ragu de cordeiro (R$ 75); talharim com frutos do mar, purê de tomate e pangrattato de amêndoas (R$ 65), costela desossada à parmegiana (R$ 90) e muito mais.

O chef responsável pelo Hassan é André Amorim, já reconhecido em Brasília, por assinar menus de restaurantes como Jijoca, Camarão Burguer, Bioon e La Rubia Café. Segundo ele, o grande diferencial do Hassan Gastrobar será a união de ingredientes consagrados de duas cozinhas tão tradicionais. “Apostamos em inovar com sabores já agraciados pelo público”, diz.

Ali Hassan Diab, Emanuel David e Mohamad Hassan Diab, proprietários do Hassan Gastrobar

Drinks inéditos

O Hassan Gastrobar oferece ainda uma cartela de drinks, cervejas especiais e vinhos selecionados. O mixologista do Hassan, Victor Quaranta, explica que na criação dos drinks exclusivos procurou trabalhar com ingredientes frutados, florais, com especiarias usadas na cozinha árabe e mediterrânea. “Apostamos em ingredientes como limão siciliano, rosas, pimentas, açafrão, especiarias, chás e apresentações impecáveis”, afirma.

No rol de drinks inéditos do Hassan o público terá o Expresso Oriente com cognac, café, noz moscada, canela e B coffee; Sherazade com vodka, uvas, rosas, Arak Sírio, Cynar, limão e anys estrelado; Mediterrâneo com gin, limoncello, manjericão, limão siciliano e gotas de azeite; Aladin com rum, cordial de pimentão amarelo defumado, B honey, limão siciliano servido com mini pimentão maçaricado e mel, entre outros. O cardápio inclui opções clássicas como Moscow Mule, Gin Tônica, Negroni, etc.

O público poderá aproveitar para esticar o horário de almoço curtindo a programação que incluirá DJ’s e apresentações de dança do ventre.

Decoração

Uma atração à parte, a decoração temática é inspirada na arquitetura árabe e mediterrânea, o que promete render bons clicks para quem busca experiências instagramáveis. Logo na entrada do Gastrobar, o grande portal inspirado na arquitetura árabe com luzes de led é o ponto alto da experiência. Os responsáveis técnicos pelo projeto do Hassan são Emanuel David e Marco Cipriano.

Serviço

Hassan Gastrobar

Endereço: CLS 404, bloco A, loja 1 – Asa Sul, Brasília (DF)

Funcionamento: segunda 11h30 às 16h30; terça a domingo 11h30 às 00h

Instagram: @hassangastrobar