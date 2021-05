Delivery: hamburguerias oferecem sanduba artesanal em dobro

As hamburguerias Geléia e Tá Doido Burger lançam promoções para compartilhar

Um é bom! Dois, então, é melhor ainda. Mais uma novidade para os amantes de burger artesanal. Apostando no delivery, hamburguerias do quadradinho oferecem opções para compartilhar. Ou seja, comprando um, os clientes ganham dois sandubas para saborear no conforto de casa.

No Geléia, a opções é o tradicional Uno Burger (pão artesanal branco, blend de fraldinha e costela, queijo prato e maionese caseira). Duas delícias desse sabor saem por R$25. A promoção é válida para pedidos pelo UberEats e para as unidades: Guará, Lago Norte e Asa Sul.

Geléia Uno Burger

Já no Tá Doido, a dobradinha de hambúrguer por R$ 29,99 são nos sabores: Vey (pão brioche, bacon crispy, blend de carne smash e queijo cheddar) ou kbuloso (pão australiano com blend de carne smash, cheddar, cebola caramelizada e a famosa maionese especial da casa). A promoção é válida para o iFood e os clientes podem pedir nas unidades do Setor Comercial Sul, Taguatinga e Gama.





Geléia Burger

Delivery – Os pedidos podem ser feitos pelo UberEats.

Instagram – @geleiahamburgueria

Facebook- Geléia Hamburgueria

Promoção válida para as unidades: Guará, Lago Norte e Asa Sul.

Tá Doido Burger

Horários e endereços disponíveis nas redes sociais

Siga: @tadoidoburger

Delivery – iFood

Promoção válida para as unidades: Setor Comercial Sul, Taguatinga e Gama.