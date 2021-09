Primavera com hambúrguer sazonal na Ammo Burger

A hamburgueria apresenta, a partir de 22 de setembro, o “Ammor de Primavera”. A novidade temporária da casa inclui presunto de Parma e fica no cardápio até 21 de dezembro

O equinócio de primavera chega nesse mês de setembro e, com ele, mais uma novidade no menu da Ammo Burger. Localizada na 110 Norte, a hamburgueria traz mais um hambúrguer sazonal, que se mantém no cardápio pelos próximos três meses, de acordo com cada estação do ano. O “Ammor de Primavera” chama a atenção por apresentar o presunto de Parma (ou di Parma) no preparo – um dos presuntos mais famosos da Itália. A novidade estará disponível na casa a partir do próximo dia 22, data que marca o início oficial da Primavera.

A cada três meses, a Ammo Burger oferece, além das opções fixas do cardápio, uma nova versão de hambúrguer aos seus clientes. Depois do sucesso do “Ammor de Verão” e do “Ammor de Inverno”, a casa lança o “Ammor de Primavera”. Feito com pão brioche, molho de tomate caseiro, blend de 170g de carne bovina, dupla fatia de muçarela, rúcula e molho secreto, o novo hambúrguer traz ainda fatias de presunto de Parma – presunto produzido a partir da perna do porco criado na região central e norte da Itália -, ao preço de R$ 36,90 (o hambúrguer) e, R$ 51,90 (o combo, que inclui batata e bebida). No dia 22 de setembro, os clientes que pedirem a novidade, para consumo ou retirada no local, ganharão 15% de desconto no pedido.

“Ammor de Primavera” é feito com pão brioche, molho de tomate caseiro, blend de 170g de carne bovina, dupla fatia de muçarela, rúcula e molho secreto, o novo hambúrguer traz ainda fatias de presunto de Parma. Foto: Divulgação

Em Brasília há um ano, a Ammo Burger une ao seu menu de artesanais mensagens de amor e respeito ao próximo, grafadas nos pães e no ambiente do espaço, que traz hambúrgueres com 170g, nas versões clássicas e especiais, além das opções vegetariana, low carb e smash burgers (com 60g de hambúrguer).

Serviço: Ammo Burger

Local: SHCN 110 Bloco C Loja 54 – Asa Norte

Funcionamento: todos os dias, das 17 às 00h

Telefones: 61 3297-8020 e 61 99377-2620 (Takeout)

Instagram: @ammo.burger