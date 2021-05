Guia completo de onde comemorar o Dia do Hambúrguer

Na próxima sexta-feira (28) é comemorado o Dia Mundial do Hambúrguer, sem dúvida, é uma das comidas mais amadas e consumidas pela população mundial e podemos encontrar receitas que não conhecem limites e fazem sucesso em todas as suas versões.

Apesar de ter sido popularizado pelos Estados Unidos, a iguaria surgiu na Alemanha, na cidade de Hamburgo, que deu origem ao nome. Após ser levado por imigrantes para os EUA, os americanos adicionaram o pão à receita. Com o passar dos anos vieram os diferentes acompanhamentos e blends de carne e, hoje, podemos falar sem receio que os hambúrgueres deixaram de ser mais um lanche para ocupar o espaço de refeições completas, para todos os gostos e bolsos.

389 Burger

De tão querido, o hambúrguer ganhou um dia só dele! Para comemorar, a 389, sucesso entre os apreciadores de um bom burger artesanal, vai lançar uma receita especial – e o melhor – com promoção. Para a data, o chef à frente da cozinha do 389, Aquiles França, realizou uma reestilização de um sucesso do cardápio.

Um dos burgers queridinhos da casa está de volta e com novidades. O Denver agora é Denver 2.0 e foi incrementado com um delicioso pão de cebola. O suculento e tradicional hambúrguer leva burger angus 120g, queijo cheddar e um macio pão de cebola. E como toda data comemorativa merece uma promoção, para celebrar, no dia 28 ( sexta-feira) a delícia sai por apenas R$ 12 (doze reais) nas quatro unidades da 389 burger e também para retirada.

Além da novidade no cardápio, a casa oferece delícias para todos os gostos como burgers tradicionais, veganos, vegetarianos, acompanhamentos e sobremesas, além de novidades todos os meses. Todos os produtos do 389 Burger são exclusivos, com carnes nobres, produção diária e 100% livres de conservantes.

Denver 2.0

Bla´s

No Bla´s (406 Norte), nos dias 27 e 28 de maio haverá um delicioso festival de hambúrguer. Entre as opções, o Clássico Bla’s (pão brioche, blend de carne, bastante queijo meia cura e chimichurri – R$29,90). Outra boa pedida é a versão com bacon e barbecue (pão brioche, blend de carne, queijo meia cura e molho barbecue – R$ 35,90). Tem também uma versão saborosíssima com cogumelos (pão brioche, blend de carnes, queijo meia cura, cogumelos puxados na manteiga e molho maionese de alho – R$39,90).

Para os vegetarianos, a opção é o pão, cogumelos puxados na manteiga com abobrinhas, alface, tomate e molho maionese de alho – R$ 35.90. Todos os hambúrgueres artesanais acompanham batata frita ou chips e também estão disponíveis para pedidos pelo delivery. Outra boa notícia é que nos dias em que acontecem o festival, a casa oferece dose dupla de cerveja (Stella Artois). As promoções são servidas apenas no jantar.

Blend Boucherie

No Blend Boucherie (412 Norte), a opção é se deliciar com o Blend Burger, que leva fondue de queijo, crispy de coppa e molho de tomate. Tudo isto servido com pão de sal artesanal, blend de angus, crock de parmesão, crispy de cebola, mix de folhas e maionese parmesão (R$36). Outra excelente sugestão é o Blend Chicken que é feito no pão de sal artesanal, peito de frango grelhado, fondue de queijo, molho de tomate, crispy de coppa, crock de parmesão, crispy de cebola, mix de folhas e maionese de parmesão (R$38). Para os que pedirem o hambúrguer na casa no dia 28/05 a batata frita é grátis.

Blend Burger. Foto: Rafael Facundo

Blend Burger. Foto: Rafael Facundo

Dudu Bar

No Dudu Bar, o chef Dudu Camargo dispõe de três opções de hambúrgueres. As inspirações vieram da antiga marca do chef, Respeitável Burger, que era focada neste tipo de produto.

Os burgers ganharam um toque especial do chef e todos são acompanhados de batata chips caseira.

E.U.A. (R$ 42,90) – pão de hambúrguer com ou sem gergelim, hambúrguer de três carnes (fraldinha , acém , coxão duro) , grelhado com cebola na chapa, queijo cheddar, lascas de bacon crocante. Acompanha batata chips caseira;

X-Saladu (R$42,90) – pão de hambúrguer com ou sem gergelim hambúrguer de três carnes (fraldinha , acém , coxão duro) grelhado, com queijo muçarela, salada Respeitável (alface lisa e tomate verde) e maionese caseira;

Granja do Torto (R$33,90) – pão de hambúrguer com ou sem gergelim, hambúrguer de coxa e sob frango grelhado, com queijo muçarela, salada Respeitável (alface lisa e tomate verde) e maionese caseira e presunto de parma crocante. Acompanha batata chips caseira.

Caso o cliente deseje, pode incluir adicionais extras nos hambúrgueres (Consultar disponibilidade e valores de cada item). As opções estão disponíveis para consumo no restaurante e também para pedidos via delivery e take out

Eua, X-Saladu e GranjadoTorto. Foto: Matheus Ferreira

E.U.A. Foto: Matheus Ferreira

Granja do Torto. Foto: Matheus Ferreira

Inforno Burger D’Itália

Inovadora, a proposta da Inforno Burger D’Itália é oferecer um produto leve e suculento, onde a carne é feita de forma artesanal e o pão é substituído por uma massa de pizza.Para o Dia do Hambúrguer, o restaurante aposta no lançamento do Inforno Specialle (R$ 49) – feito com massa 48h de fermentação, hambúrguer Angus 160g, queijo cheddar, aioli da casa, shitake defumado e crispy de cebola. A novidade é acompanhada de chips de mix de batatas + aioli de pesto.

No dia 28 de maio, o novo sabor estará disponível apenas para consumo no salão. A partir do dia 29, ele poderá ser solicitado via delivery ou para retirada (take out). O especial do mês fica disponível até 30 de junho.

Inforno Speciale. Foto: Juliano Azevedo

No JK Shopping

No Bob’s a boa pedida é o Tentador de Carne (R$30), um suculento hambúrguer artesanal preparado com maionese, alface, tomate e pão brioche. Para os amantes de bacon a dica é o Bib’s Bacon (R$ 24,90) do Habibs – a delícia leva pão com gergelim, maionese, alface americana, tomate fatiado, carne de hambúrguer, queijo prato, bacon e cremely.

Foto: Telmo Ximenes

No McDonald’s a sugestão é o Picanha Cheese Salada (R$ 32) que leva carne de picanha, molho de picanha, pão brioche, cebola crispy, alface, duas fatias de queijo cheddar e duas fatias de queijo ementhal.

Foto: Telmo Ximenes

É um degustador raiz e gosta de ovo no hambúrguer? Temos também! No Giraffas o combo do X – EGG Bacon Burger (R$ 12,99) é composto por um delicioso hambúrguer com queijo, ovo, bacon e maionese, com fritas e um refri de 400ml de acompanhamento.

Foto: Telmo Ximenes

Para quem tem muita fome as sugestões são: o QG Monstruoso (R$ 33,99) do QG Jeitinho Caseiro – são 320 gramas de carne em dois hambúrgueres, pão brioche, muçarela, salada e molho.

Foto: Telmo Ximenes

No 1000 lanches a dica é o 1010 ( R$ 14,99), preparado com dois burgers de 100 gramas, pão brioche, alface, maionese artesanal, duas fatias de cheddar e cebola caramelizada.

Foto: Telmo Ximenes

O Duplo Master Turbo (R$ 26,99), é a sugestão do Master Foods, a iguaria leva pão brioche, dois blends de 120g, duas fatias de queijo cheddar, duas fatias de bacon, salada e molho especial.

Foto: Telmo Ximenes

No restaurante Outback o Outback Burger (R$ 44,90) é a pedida para a data. Preparado com um hambúrguer de 200g, picles, cebola roxa, queijo, tomate, alface e bacon – acompanha batatas fritas rústicas. E para finalizar esse apetitoso tour, a sugestão é o Mega Staker Insano (R$ 39,90) do Burger King. A delicia leva pão com gergelim, bacon, queijo, requeijão, cebola furiosa e molho staker.

Norman Burger

Para a ocasião, a hamburgueria dobra o hambúrguer do cliente que marcar o perfil @norman.burger no story do Instagram, no momento da retirada do pedido na casa, na data comemorativa. Na compra de um combo, por exemplo, que acompanha fritas e bebida, o hambúrguer vem em dobro – o cliente ganha mais um hambúrguer (o mesmo do pedido). A promoção contempla todas as opções do cardápio e vale apenas para consumo na loja ou retirada no balcão.

A Norman Burger nasceu em novembro passado. Localizada na Avenida das Castanheiras, em Águas Claras, a casa trabalha com smash burgers, versões de hambúrgueres de 100g, que são literalmente esmagados (prensados) contra a chapa quente – daí o nome em inglês (smash) que significa esmagar. A alternativa nasceu nos Estados Unidos e vem se espalhando pelo Brasil, ganhando uma multidão de apreciadores, por ser um hambúrguer de sabor diferenciado e de tamanho ideal, nem grande ou pequeno demais.

O menu da Norman traz seis opções de smash burgers, que homenageiam cidades e estados americanos. Entre eles o Denver, feito com pão brioche, blend angus de 100g, queijo prato, alface americana, tomate e molho secreto, por R$ 18; o Cleveland (R$ 22), preparado com pão prime, blend angus de 100g, cheddar, bacon, cebola caramelizada e molho barbecue; e o Mississipi, no pão prime com gergelim, blend angus de 100g, queijo prato, bacon, rúcula e sweet chilli de goiabada, por R$ 23. Os valores informados se referem ao cardápio físico da casa e podem sofrer variações nos aplicativos de entrega (iFood e Ubeeats).









Serviços

389 Burger

Aplicativo Disponível na App Store e Play Store

Site: 389burger.com.br

Instagram: @389burger

Bla´s

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 12h às 16h e das 19h às 21h

Domingo das 12h às 16h

Siga: facebook.com/blas406 e instagram.com/blas406

Blend Boucherie

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Take Out e delivery: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Siga: @blendboucherie

Dudu Bar

Endereço: SCLS 303 Bloco A Loja 03 – Asa Sul

Pedidos:(61) 99341-0055 (Whatsapp)

Horário de Funcionamento no salão, delivery e take out:

das 12h às 23h, todos os dias

Instagram: @dudubaroficial

Facebook: https://www.facebook.com/dudubaroficial/

Inforno Burger D’Italia

Unidade (Asa Norte)

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 59 – Asa Norte

Pedidos (WhatsApp): (61) 99844-7889

Horário de Funcionamento presencial

todos os dias, das 18h às 23h

Horário de Funcionamento delivery

todos os dias , das 18h às 00h

Unidade (Dark Kitchen – Sudoeste) – apenas delivery

Endereço: Quadra 8, lote 2345, loja 06 – Zona Industrial

Pedidos (WhatsApp): (61) 99642-1016

Horário de Funcionamento (apenas delivery)

todos os dias , das 18h às 00h

Instagram: @infornoburger

Norman Burger com hambúrgueres em dobro

Endereço: Laguna Mall – Quadra 101 Lote 350 Loja 15 – Águas Claras

Horário: Todos os dias, das 17h30 às 22h30

Telefone: (61) 93300-8222

Instagram: @norman.burger