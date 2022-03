Fortunata prorroga sua participação na Brasília Restaurant Week

O festival deu a oportunidade para os restaurantes poderem prorrogar seus menus até domingo, 3 de abril. Localizada na QI 9 do Lago Sul, a casa apresenta um cardápio ousado e entre os destaques estão o polvo grelhado, filé mignon ao molho de vinho do porto e o robalo com uvas passas brancas salpicadas

Há mais de 20 anos o Fortunata encanta o paladar dos brasilienses com sua culinária contemporânea inspirada nas cozinhas francesas e italianas. O restaurante é um dos mais antigos participantes da Brasília Restaurant Week, considerado um dos principais festivais gastronômicos do país, e para esta edição apostou em um menu de três etapas ousado com muitos frutos do mar, cortes de carnes nobres, diferentes tipos de queijos, entre outros insumos.

Localizada na QI 9 do Lago Sul, a casa está na categoria premium e com menus para almoço (R$ 79) e jantar (R$ 109).

Almoço

Para o almoço, duas entradinhas estão à disposição dos clientes. A primeira é a Salada Caesar: seleção de alface americana crocante, parmesão selecionado e croutons artesanais com molho especial de queijo da casa; e segunda sugestão é a saborosa Bruschetta artesanal de tomates selecionados com manjericão.

Já nos pratos principais, duas opções de dar água na boca: Polpetone artesanal recheado com uma generosa fatia de gruyère acompanhado de fettuccine ao sugo; e o saboroso Robalo grelhado com molho de ervas selecionadas , mostarda com um toque de vinho branco e salpicado de uvas passas brancas, acompanhado com arroz cremoso alho poró

Enquanto de sobremesas duas receitas típicas e consolidadas na casa: Torta alemã e Pudim de leite.

Salada Caesar. Foto: Rayan Ribeiro Polpetone e fettucine. Foto: Rayan Ribeiro Entradas Fortunata. Foto: Rayan Ribeiro

Jantar

Para o período da noite, as seis opções também não deixam a desejar, a começar pelas entradinhas com a Salada de queijo tipo Brie: seleção de alface americana e alface roxa, manga em cubos, amêndoas em lascas, tomatinhos cerejas selecionados e molho especial de iogurte natural, mel e mostarda; e a Bruschetta de cogumelos selecionados.

Entre os principais, ambas as opções são de encher os olhos: Polvo grelhado ao molho especial de mini tomatinhos, azeitonas e azeite acompanha batatas rústicas; e um delicioso Filé mignon ao molho de vinho do Porto acompanhado de nhoque de espinafre com molho de queijos.

Por fim, para completar a experiência, duas sobremesas de grande sucesso: Petit Gateau de chocolate com sorvete de creme e calda artesanal de chocolate; e a Banana flambada com sorvete e de creme.

Polvo grelhado. Foto: Rayan Ribeiro Petit Gateu. Foto: Rayan Ribeiro Banana Flambada. Foto: Rayan Ribeiro Pratos principais Fortunata. Foto: Rayan Ribeiro

Serviço

Fortunata

Onde: QI 9, Bl. C, lj. 6 – Lago Sul

Horários de Funcionamento:

Segunda à Sexta: 12h às 15h e 18h às 0h

Sábado e Domingo: 12h às 16h e 18h às 0h

Para mais informações e reservas: (61) 3364-6111