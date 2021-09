Dunkin’ realiza neste sábado, 25, a campanha Dunkin’ Love Day, para arrecadar recursos para a ABRACE e a OVG

No Dunkin’ Love Day, toda a venda do donut especial (de coração) será revertida para a Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias e para a Organização das Voluntárias de Goiás

Desde 2020, as lojas Dunkin’ promovem a campanha Dunkin’ Love Day, em que os recursos arrecadados com um donut especial são destinados a diversas causas e instituições, proporcionando mais saúde e qualidade de vida a crianças, adolescentes e famílias em estado de vulnerabilidade do país. Este ano, o evento ocorrerá no sábado, dia 25 de setembro, em todas as unidades Dunkin’, e 100% da arrecadação com o donut da campanha (de coração) será destinada às instituições ABRACE (Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias) e OVG (organização das Voluntárias de Goiás).

Em setembro de 2020, a Dunkin’ abraçou a causa da pequena Kyara Lis. Com apenas 10 meses de vida, a menina foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME), uma doença degenerativa rara. A Dunkin’ produziu um donut especial com as iniciais da Kyara e todo valor arrecadado com as vendas foi doado para o tratamento. A campanha foi um sucesso.

Dunkin’ Love Day. Foto: Vitor Br. Jr.

O donut especial da Dunkin’ Love Day 2021 será produzido pelos colaboradores com muito carinho, para que cada cliente sinta a alegria e gratidão em poder ajudar. A marca quer contribuir e retribuir a toda a comunidade do universo Dunkin’.

https://www.abrace.com.br/

https://www.ovg.org.br/site