Comemore o Dia Nacional do Coquetel com opções de drinques especiais em Brasília

O Dia Nacional do Coquetel é comemorado em 18 de maio e, para comemorar a data, diversas casas da cidade preparam opções especiais. Confira!

Para celebrar a data das bebidas que ganharam popularidade no Brasil e no mercado brasiliense na última década, estabelecimentos da cidade abriram suas cartas com opções que vão aguçar o paladar dos amantes desse estilo de bebida incrementada.

La Terrasse Lago

No restaurante localizado no Life Resort – SCEN Trecho 1, além de contar com pratos de culinária contemporânea e uma vista maravilhosa para o Lago Paranoá, a casa é especializada em drinques de qualidade. Por lá, a sugestão do proprietário Diogo Figueiredo, é o americano intitulado Moscow Mule (R$33). A bebida que é um clássico mundial, feito a base de vodka e suco de limão, no Brasil, ganha um detalhe a mais na finalização com a substituição do ginger beer por espuma de gengibre.

La Terrasse – Moscow Mule. Foto: Divulgação

Cantucci Osteria

Na casa de culinária italiana, o Chef Rodrigo Melo destaca o Aperol Spritz (R$23), que é um coquetel tradicionalmente consumido durante o verão de muitos países de temperaturas baixas. No Brasil, por se tratar de um país tropical, a bebida feita à base de Aperol, espumante, água com gás e laranja caiu no gosto popular.

Cantucci -Aperol. Foto: Divulgação

Dudu Bar

Um dos pontos de encontro mais queridos da capital, o Dudu Bar (303 Sul) conta com uma carta de drinques com coleções de diferentes preparos de Aperol; Mules; Mojitos e Caipirinhas, além de drinques clássicos e autorais. O chef Dudu Camargo ressalta o Incrível Huck (R$39,90), vodka, maçã verde, folha de manjericão, e essência de maçã.

Dudu Bar – Incrível Huck. Foto: Divulgação

Haná Restaurante Japonês

Um dos mais conhecidos restaurantes de culinária japonesa da capital, o Haná Restaurante Japonês apresenta drinques especiais com sakê, para quem procura o sabor da mixologia oriental. A casa ressalta a Japarinha, caipirosca de saquê com frutas da estação (R$25,90). Para quem gosta dos Mules, o restaurante apresenta o Haná Mule, feito com saquê nacional, gengibre, limão, açúcar, creme de licor de gengibre (R$29,90).

Haná – Japarinha. Foto: Rômulo Juracy

Arena Sports Bar

Já no recém-inaugurado Arena Sports Bar, onde a cultura americana e o amor pelos esportes se encontram na gastronomia assinada pelo chef Dudu Camargo, a pedida fica por conta de três drinques especiais. Destaque para o Sequência Mínima, Gin, lâminas de maçã verde, essência de maçã verde e manjericão (R$39,90), o Royal Flush, um Moscow Mule que leva vodka, suco de abacaxi, caramelo, suco de limão e espuma de frutas vermelhas (R$39,90) e o Texas, Aperol, Gin, espumante e essência de romã (R$39,90).

Arena – Sequência Mínima. Foto: Agência Flow Arena – Royal Flush. Foto: Agência Flow

The Queen’s Place e The Queen’s Place Greenhouse

Quem passar por uma das duas casas pode apreciar a jarra de Pimm’s, que serve até quatro pessoas (R$85). A bebida é um destilado à base de gim, com sabor de frutas e ervas, e aqui é acompanhada de morango, hortelã, pepino e limão Siciliano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

The Queens – Jarra de Pimm’s. Foto: Divulgação

Serviço:

La Terrasse Restaurante e Bar

Endereço: Life Resort – SCEN Trecho 1

Telefone: 3526-9921

Horário de funcionamento: domingo a quinta-feira, das 12h às 23h, sexta-feira e sábado, das 12h às 24h.

Cantucci Osteria

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 03

Telefone / Pedidos via whatsapp: (61) 3328-5242

Horário de Funcionamento presencial: todos os dias – das 12h às 23h

Horário de Funcionamento delivery: todos os dias – das 11h às 23h

Instagram: @cantucciosteria

Dudu Bar

Endereço: SCLS 303 Bloco A Loja 03 – Asa Sul

Pedidos:(61) 99341-0055 (Whatsapp)

Instagram: @dudubaroficial

Segunda a quarta-feira: 12h às 15h e 18h à 0h

Quinta-feira: 12h às 15h e 18h à 1h

Sexta-feira e sábado: 12h às 2h

Domingo: 12h às 17h

Facebook: https://www.facebook.com/dudubaroficial/

Haná Restaurante Japonês

Endereço: SCLS 408 Bloco B Loja 35 – Asa Sul

Telefone: 61 3244-9999

Horário de funcionamento presencial:

Almoço – Segunda a sexta-feira das 12h às 15h

Sábados e domingos das 12h às 16h

Jantar – De domingo a quinta-feira das 18h30 às 23h

Sexta e sábado das 18h30 à 0h00

Instagram: @hana_restaurante

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Arena Sports Bar

Setor Hoteleiro Norte, quadra 02, bloco C, 2° andar

Funcionamento: 24 horas

Café da manhã de 6h às 11h

Contato: 61 99340-7295

Instagram: @arenaduducamargo

https://www.arenaduducamargo.com.br/

The Queen’s Place

Endereço: CLS 116 Bloco C Loja 21

Horário de funcionamento: todos os dias, de 8h às 22h

The Queen’s Place Greenhouse

Endereço: SHIS QI 21 Loja 10 – Lago Sul

Horário de funcionamento: segunda à sexta das 8h às 21h/ sábado das 8h às 22h/domingo das 8h às 20h

https://linktr.ee/thegreenhouse.lago