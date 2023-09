Cocktail Festival 2023 acontece em outubro em bares selecionados do Brasil

Com a presença de bartenders internacionais e carta de coquetéis dedicada, a programação contempla mais de 100 bares em todo o país

A Diageo, líder global em bebidas premium, anuncia a realização do Cocktail Festival 2023. Após o fim do World Class, competição global realizada em São Paulo e que definiu o melhor bartender do mundo, a companhia direciona todo o talento destes profissionais para o balcão dos bares. De 28 de setembro a 7 de outubro, os amantes de coquetéis terão a oportunidade de imergir no universo fascinante da coquetelaria, explorando criações únicas e descobrindo aquele que pode se tornar o seu próximo drink favorito.

O festival abraça mais de 100 bares distribuídos estrategicamente por todo o país. Cada um desses estabelecimentos oferecerá ao consumidor uma carta de drinks elaborada exclusivamente para o festival. Uma seleção que promete surpreender, com criações autorais, releituras de clássicos e, em ocasiões especiais, a colaboração de renomados bartenders internacionais, como Benjamin Padron, Giacomo Gianotti e Kaitlyn Stewart.