Churrascada PGT traz workshops gratuitos sobre técnicas de preparo e cortes de carnes

Nos dias 04 e 05 de outubro, os brasilienses terão a oportunidade de aprender mais sobre o universo das carnes com Marcelo “Bolinha” e Beethoven Picuí. São 200 vagas abertas

O Churrascada PGT, que acontece na Granja do Torto entre os dias 06 e 08 de outubro, traz, além de gastronomia e entretenimento, oportunidades de qualificação para os moradores do Distrito Federal, sobretudo àqueles que amam e/ou trabalham com o universo das carnes. Serão dois dias gratuitos de imersão, 04 e 05 de outubro, com os ensinamentos de dois profissionais renomados: Marcelo “Bolinha” e Beethoven Picuí.

Marcelo “Bolinha” comandará o workshop no dia 04 de outubro sobre desossa e cortes de bovino e ovino. Com mais de 30 anos de experiência no setor, o profissional é consultor empresarial em cortes de carne de renome. “Bolinha” tem criado cortes e produtos inovadores que vão além do convencional graças à sua técnica única de desossa e comercialização. Realiza palestras, cursos e apresentações técnicas, sempre abordando formas pouco convencionais de cortes e gerenciamento de açougues.

Foto: Divulgação

Preparar uma carne de sol perfeita. É essa a especialidade de Beethoven Picuí, o paraibano com coração pernambucano que conquistou o Brasil como mestre churrasqueiro e que ministrará o workshop no dia 05 de outubro. Apesar de versado em diversos tipos de carnes, não dá para negar que a carne de sol, como manda a tradição familiar, segue sendo o carro-chefe do cozinheiro, que atualmente comanda diversos negócios, entre eles, o restaurante recifense Quintal do Picuí e o curso online “A verdadeira carne de sol”, que desde o seu lançamento, na pandemia, já recebeu mais de cinco mil alunos.

Foto: Divulgação

Os workshops serão realizados de 09h às 12h e de 13h às 17h com 200 vagas disponíveis, 100 para cada dia. As inscrições devem ser feitas no telefone do Villa Boechat no (61) 9 9959-9797.

Sobre o Churrascada PGT

Com realização do Instituto Qualificação Brasil e produção do Villa Boechat, VBR Entretenimento e Victor Passos, o evento promete entreter toda a família em uma experiência bem completa com pratos a partir de R$ 30. Serão 72 horas de churrasco com carnes nobres do Empório Boechat. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 55 + taxa (referente à meia entrada com 1kg de alimento não perecível). Há a opção também de um passaporte para os três dias de evento em um valor promocional. Parte do valor arrecadado será destinado a diversas instituições do DF que trabalham no combate à violência contra a mulher.

A Churrascada PGT, que espera receber um público de 30 mil pessoas em seus três dias de evento, também conta com grandes atrações musicais, nacionais e locais, durante os três dias do primeiro final de semana de outubro, entre elas: Ícaro & Gilmar, Bloco Eduardo e Mônica, Doze por Oito e muito mais.

Serviço:

Workshop gratuito no Churrascada PGT

Onde: Parque Granja do Torto

Quando: 04/10 com Marcelo Bolinha e 05/10 com Beethoven Picuí

Horário: 09h às 12h e 13h às 17h

Inscrições: (61) 9 9959-9797 – telefone do Villa Boechat

Mais informações: @villaboechat e @churrascadapgt