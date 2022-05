Chef Leninha Camargo será mestre de cerimônias das aulas no espaço de conhecimento Papo de Cozinha

Os apaixonados por comida e pela cultura gastronômica poderão apreciar quase 50 pratos, entre petiscos, principais, sobremesas

A chef Leninha Camargo, que conquistou o Brasil no programa “Mestre do Sabor”, vai ser a mestre de cerimônias das aulas no espaço de conhecimento Papo de Cozinha, dentro do maior festival gastronômico do mundo, o Taste Brasília Festival.

O Taste Brasília Festival, primeira edição na capital federal, acontece nos dias 27, 28,

29 de maio e 3, 4 e 5 de junho no Pontão do Lago Sul e reúne chefs renomados, os

melhores restaurantes de Brasília, aulas práticas nos espaços de conhecimento e muito

mais.

Leninha vai introduzir as aulas do “Papo de Cozinha” como mestre de cerimônias, um

espaço onde os visitantes do festival têm a oportunidade de aprender a preparar pratos

sofisticados com chefs de cozinha badalados e levar esses segredos e dicas da culinária

para o seu dia a dia.

As aulas são gratuitas e a inscrição para participar é feita no local. Com formação internacional, Leninha já serviu a realeza e chefes de estado, sempre valorizando em seus pratos a gastronomia e os ingredientes brasileiros. Ela define a sua cozinha como moderna e criativa: Atualmente, comanda um dos maiores espaços de eventos de Brasília, atua assinando cardápios focados em experiências gastronômicas

e com consultorias por todo o Pais. “Adoro utilizar os produtos da terra e incorporar essa riqueza de texturas, aromas e sabores nos meus pratos, não vendo comida, entrego experiências”, explica ela.

A chef atua na gastronomia de Brasília há mais de 20 anos, onde construiu sua carreira. Formada em Gestão de Negócios e Empreendedorismo, migrou definitivamente para a profissão atual e abriu seu próprio restaurante. Formada pela Accademia Italiana della Cucina, em Turim, Itália, no curso de Chef de Cozinha Internacional em Enogastronomia Italiana, que se dedica à harmonização dos pratos com vinhos, Leninha também tem diplomas de graduação e pós-graduação em universidades brasileiras e é especialista em harmonização de azeites.

“Participar do Taste é com toda certeza, viver momentos mais que gratificantes. Não só por ser o maior e mais importante evento de gastronomia do Pais, mas também por estar ao lado de tantos colegas competentes, apresentando o que eles tem de melhor e levando ao público um pouco das nossas experiências gastronômicas. Sou muito grata pela oportunidade”.

Taste Festivals – Conceito internacional

O Taste Festivals é um grande festival de experiências gastronômicas que está presente em 13 cidades pelo mundo, como Londres, Paris, Dubai, Milão, Grécia, Amsterdã, Dublin, Cape Town, Melbourne, Sydney, São Paulo, onde acontece regularmente, e agora ganha mais esta edição em Brasília, proporcionando vivências gastronômicas e culturais, um convite para as pessoas degustarem aquele prato clássico do melhor restaurante da cidade, assinado pelo chef mais badalado, além de opções que são criadas exclusivamente para o Taste.

O Taste Brasília Festival vai contar com 13 restaurantes e 1 bar em instalações pop- ups. Os apaixonados por comida e pela cultura gastronômica poderão apreciar quase 50 pratos, entre petiscos, principais, sobremesas.

Serviço – Taste Brasília Festival

Data: 27, 28, 29 de maio e 3, 4 e 5 de junho (sextas-feiras aos domingos)

Local: Pontão do Lago Sul

Endereço: SHIS Ql 10, Lote 1/30 Lago Sul, Brasília – DF. Cep 71630-100.

Horários: Sextas-feiras – 17h às 23h

Sábados – duas sessões – 12h às 23h (Taste Sunset – 18h às 23h) Domingos – Sessões únicas – das 12h às 20h

Vendas de ingressos online e informações:

brasil.tastefestivals.com

Classificação etária: 16 anos. A entrada de menores de 16 anos somente será permitida se comprovadamente acompanhados dos responsáveis legais, que deverão permanecer no local do evento enquanto o menor estiver presente. Esta determinação, assim como a classificação etária, está sujeita a alteração nos termos do Alvará a ser expedido pelo Juiz de Direito da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso.

Ingressos:

Sextas-feiras – R$ 40,00 (inteira)

Sábados – Sessões inteiras – R$ 50,00 (inteira)

Sábados – Taste Sunset – entrada a partir das 18h – R$ 40,00 (inteira) Domingos – R$ 50,00 (inteira)

Vendas online: http://www.eventim.com.br/tastebrasiliafestival

Venda física:

Brasília Shopping / Piso G2

SCN Quadra 5, Bloco A, subsolo. Cep 70715-900

Descontos e promocionais

Condições Desconto Santander 30%: Clientes Santander têm 30% de desconto não- cumulativo com meia-entrada ou outros descontos. As condições promocionais são válidas para compras feitas com cartão Santander Mastercard para até 4 ingressos por CPF, por sessão, para todos os dias do evento. A quantidade de ingressos promocionais é limitada. Consulte a disponibilidade no momento da aquisição.

Crianças com 1 ano ou menos: entrada gratuita.

Quantidade de ingressos por CPF: até 4 ingressos por dia, sendo apenas 2 meias, máximo de 12 para todo o evento.

Redes Sociais – Instagram: @tastefestivalsbrasil

BILHETERIA OFICIAL (Funcionamento somente nos dias do evento)