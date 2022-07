Capital Federal consagra trajetória de Don Vitório BBQ

O jovem rapaz se especializou, dentro do seu trabalho o cliente pode conhecer vários tipos de churrasco

A paixão gastronômica nacional transformou a história profissional de Vitório, hoje conhecido como Don Vitório BBQ. O jovem candango empreendedor iniciou uma trajetória de amor pelo churrasco na infância com a realização de churrascos para família e amigos, mas em 2018 que foi o grande start com o lançamento da sua carreira de assador e pitmaster.

O jovem rapaz se especializou, dentro do seu trabalho o cliente pode conhecer vários tipos de churrasco – churrasco americano, churrasco argentino, churrasco fogo de chão, além do famoso arroz carreteiro, receita desenvolvida há mais de 19 anos.

Assador de destaque no mundo dos famosos

Depois de operar alguns empreendimentos de sucesso, entre eles um restaurante com seu nome durante 8 anos, Don Vitório decidiu se dedicar aos eventos de churrasco. Foi um dos participantes que bateram o recorde do maior churrasco do mundo. Ainda na adolescência iniciou uma paixão muito grande pela gastronomia. O jovem empreendedor se especializa cada dia mais em churrasco para eventos particulares e de rua. Hoje possui um buffet e participa de grandes eventos como assador, tendo em seu currículo a participação nas lives de grandes artistas com Gustavo Lima, Gian e Geovane, Dalmir Júnior, João Lucas e Marcelo, João Bosco e Gabriel, Belluco, Israel Novaes, Gino e Geno entre outros. Um grande destaque em sua carreira é ser o churrasqueiro oficial da família Hungria e ainda participou do programa realizado mensalmente pela Record TV Brasília “Churras da Record”. Seu prato mais tradicional, além de todos os tipos de carnes defumadas, churrasco fogo de chão é um arroz carreteiro que aprendeu a fazer há 19 anos assistindo a um programa da Ana Maria Braga, por isso hoje um dos seus sonhos é refazer esse prato no programa dela.

Don Vitório BBQ desenvolve um churrasco americano que difere dos churrascos tradicionais. Segundo ele, a diferença do churrasco americano para o churrasco tradicional é que o americano é um processo de defumação com lenha frutífera e mix de temperos seco conhecido como dry rub, além de utilizar uma churrasqueira pitsmoker para defumar a carne. Já o churrasco tradicional é preparado apenas com carvão e pode ser assado ou grelhado.

Quem quiser apreciar o menu de carnes do Don Vitoirio BBQ vai poder degustar de um vasto cardápio de proteínas defumadas, grelhadas, estação de fogo de chão e arroz carreteiro feito no disco de arado, bem como acompanhamentos que são tomate cereja confitados, batata bolinha confitadas, saladas, farofa e de sobremesa abacaxi caramelizado e panqueca de doce de leite. Todos os preparos são feitos artesanalmente com carvão e lenha.

O assador hoje realiza qualquer tipo de evento, que contempla entre 10 a 1000 pessoas para eventos corporativos, almoço, jantar, aniversário, casamento e etc. Além de participar de vários eventos gastronômicos abertos ao público, como o Beba do Quadrado, no qual é curador da praça de alimentação.

Mas Don Vitório promete alçar novos voos. Para o segundo semestre, Vitorio irá participar do maior evento de churrasco do mundo, o @meatstokbrasil, que acontece em São Paulo, entre os dias 8 e 10 de julho.

O assador pretende expandir todo seu know how quando o assunto é churrasco. Em um futuro próximo, o Vitório BBQ vai trazer um canal próprio de receitas no YouTube, lançar um curso presencial, além de realizar um tour gastronômico no Texas e Carolina do Norte Estados Unidos

Os interessados em conhecer suas iguarias podem obter informações pelo telefone e whatsapp (61) 99317-3292 ou pelo Instagram @donvitoriobbq.

Crédito: Felipe Fernandes e Danyllo Justino

Serviço: Capital Federal consagra trajetória de Don Vitório BBQ

Contato (Whatsapp): (61) 99317-3292

Instagram: @donvitoriobbq