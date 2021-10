Camaron Cup inova com menu executivo gourmet

Criado para funcionar de terça a sexta no almoço, o time de executivos do restaurante apresenta diversas opções de proteína, molhos e acompanhamentos, para que o cliente monte seu prato conforme suas preferências

Com as portas abertas desde dezembro passado, o Camaron Cup oferece uma experiência gastronômica única em frutos do mar, ao passear pelas cozinhas francesa, africana e brasileira.

O cardápio, assinado pelo chef Alisson Carvalho, gastrólogo e um dos proprietários do restaurante, traz saladas, entradas, petiscos e pratos principais, nas versões individual, para duas e quatro pessoas. A novidade vai para o menu de pratos executivos gourmet, elaborado exclusivamente para o período do almoço, de terça a sexta-feira. A proposta apresenta um total de oito opções de proteínas, seis tipos de molhos e dez acompanhamentos, para que o cliente monte seu prato livremente, seja no atendimento presencial ou pelo delivery da casa. As opções variam de R$ 18,90 a R$ 39,90.

Chef Alisson Carvalho. Foto: Wenderson Araujo

No menu executivo do Camaron Cup, o valor de cada prato depende da escolha da proteína. As opções são: filé de frango grelhado (R$ 18,90), filé de frango à parmegiana (R4 24,90), filé de tilápia grelhada (R$ 27,90), filé mignon à parmegiana (R$ 29,90), bife a cavalo (R$ 29,90), medalhão de filé mignon grelhado com bacon (R$ 34,90), picanha grelhada (R$ 34,90), camarão grelhado (R$ 39,90).

Foto: Wenderson Araujo

Foto: Wenderson Araujo

Foto: Wenderson Araujo

Foto: Wenderson Araujo

Após escolher a proteína, o cliente opta por um dos molhos disponíveis – entre molho madeira, mostarda e mel, chipotle, chimichurri, barbecue e amalfitana – e até três acompanhamentos, entre arroz branco, arroz à grega, arroz com brócolis, batata frita, batata rústica, fettuccine ao molho de tomate, feijão carioca com bacon, purê de batata, seleta de legumes e salada simples.

Serviço:

Camaron Cup

Endereço: Rua 31 Sul Lote 9 Loja 2 Residencial Mozart – Águas Claras

Funcionamento: de terça a domingo, das 11 às 15h e das 17h às 22h30

Pedidos pelo delivery: 61 3042-2323 e 99964-8332