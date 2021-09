Cachaça Rafael Araújo conquista medalha de ouro na 20ª edição do Concurso Vinhos e Destilados do Brasil 2021

Lançada este ano pelo empreendedor Rafael Araújo, a cachaça, de mesmo nome, é armazenada por quatro anos em barris novos de Carvalho Americano

Na última sexta-feira, dia 17 de setembro, aconteceu a 20ª edição do Concurso Vinhos e Destilados do Brasil 2021. O objetivo do concurso é enaltecer as marcas nacionais e mostrar como elas estão empenhadas na produção de vinhos e destilados de qualidade. A avaliação do concurso de degustação às cegas feita por profissionais altamente qualificados do setor tem sido um dos mais importantes referenciais para o mercado, consagrando marcas que investem em qualidade, como é o caso da cachaça Rafael Araújo, que conquistou medalha de ouro na competição.

Lançada este ano pelo empreendedor de mesmo nome, a cachaça é armazenada por quatro anos em barris novos de Carvalho Americano. Ela é produzida pela Weber Haus, empresa de Ivoti – RS, conhecida por ser a destilaria mais premiada do Brasil. A bebida possui notas de baunilha e floras que desabrocham ao olfato, seguidas por harmonioso toque de caramelo e chocolate.

Seu descanso na taça revela ainda uma evolução que desperta um fino toque de mel silvestre. “É muito gratificante conquistar um prêmio em um evento tão importante como esse já no ano em que a cachaça foi lançada. Isso mostra que todo o empenho que eu tive para conseguir elaborar uma bebida de qualidade e que tivesse meu DNA foi recompensado”, afirma Araújo.

Incansável pesquisador e ávido estudioso sobre cachaças, Rafael Araújo, Bacharel em direito, vinha construindo uma carreira jurídica especializada em direito imobiliário e já alcançava a estabilidade e segurança em seu ramo. Porém, a paixão pelas cachaças falou mais alto, e ele decidiu mudar de rumo. Seu sonho era contar as histórias de todas as cachaças do Brasil aos consumidores da bebida. Para tanto, Rafael desvendou os segredos de produção, viajou por quase todos os estados produtores e degustou mais de dois mil rótulos.

Cachaça Rafael Araújo. Foto: Divulgação

Tal bagagem de conhecimento permitiu que Rafael soubesse exatamente o que buscava na elaboração de sua cachaça, desde a destilaria em que deveria ser fabricada até o tipo de madeira em que envelheceria. “Após ter experimentado mais de dois mil rótulos viajando por todos os estados brasileiros produtores, finalmente me senti pronto para elaborar uma cachaça que reúne tudo aquilo que eu mais aprecio nesse universo”, ressalta o empreendedor. Extremamente versátil, a bebida combina tanto com carnes vermelhas ou com doces delicados e alicorados que incluam frutas secas, castanhas e saborosas caldas.

Ao custo de R$237,00 na própria loja virtual, a cachaça Rafael Araújo é vendida em uma garrafa de 700ml e o rótulo apresenta uma arte gráfica elaborada que mistura diversos elementos relacionados à vida do empreendedor, como um galo que representa o seu time do coração e até sua barba e corte de cabelo que marcam seu estilo.

Sobre a Cachaçaria Nacional

A Cachaçaria Nacional é a maior loja de Cachaças Online do Mundo e oferece mais de 2000 rótulos de cachaças artesanais de alambiques das principais regiões produtoras do Brasil, além de acessórios para degustação, barris/dornas, linha gourmet, entre outros. A loja foi fundada em 25 de janeiro de 2010 por Marcos Paolinelli e Rafael Araújo com o objetivo de venda direta de cachaças ao consumidor. Os amigos identificaram um gap no mercado para a comercialização de cachaças em todo território nacional.

Saiba mais em: https://www.cachacarianacional.com.br/