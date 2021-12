Borelli: a nova gelateria da cidade!

E chegou a Brasília a mais nova gelateria: Borelli! Uma franquia de Ribeirão Preto que conquistou o coração da família Rocca Amaral.

A ideia surgiu quando o casal Victor Rocca Amaral e Mariana Magalhães Alves Rocca foram para Ribeirão Preto para a Mariana fazer residência médica, em março de 2020.

A escolha do lugar onde morar foi determinante para que eles conhecessem o gelato que os deixaria encantados, pois o imóvel escolhido ficava na mesma rua da matriz da Borelli.

A matriarca Rosana Rocca Amaral estava em Ribeirão Preto e teve um papel fundamental quando sugeriu que tomassem um sorvete no momento em retornavam à residência, tamanho era calor naquele dia. O que eles não imaginavam é que ficariam apaixonados pelo sabor do gelato.

E assim, tornou-se rotina semanal do casal pegar a embalagem de 1 kg de gelato, pois estavam no auge da pandemia e só funcionava como take-out. Enfrentaram filas enormes com sol forte mas sabiam que valia a pena porque nunca tinham experimentado um gelato como aquele.

Um negócio de família

Com o passar do tempo, perceberam que em Brasília não tinha uma referência no ramo de gelato e levaram o assunto para família.

O patriarca Itamar Ferreira do Amaral, esposa e filhos foram para Ribeirão Preto para conversar com Ivan Oliveira – Diretor de Expansão da Borelli e então começou o “namoro”.

Quando voltaram a Brasília realizaram análise de testes, experimentando todos os sorvetes daqui e perceberam que tinha algo de diferente naquele gelato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os diferenciais da Borelli, segundo a família Rocca Amaral estão:

a experiência que cada cliente tem quando vai até uma loja, a exemplo do cascão, carro-chefe da casa, que é artesanal e feito na hora, deixando aquele aroma delicioso dentro e fora da loja! O cascão é recheado com Borella (cobertura de avelã com cacau) ou Borellito (cobertura de pistache com chocolate branco) e preenchido com os sabores escolhidos pelos clientes;

a casa conta ainda com outras deliciosas opções: taças, shakes, frapês, café espresso italiano, macchiato, capuccino, café latte e mocaccino;

para quem quer ter a experiência Borelli em casa, tem a opção delivery e take out em embalagens de isopor de 500 gramas e de 1 kg;

valores competitivos e não é vendido no quilo na loja;

a produção é diária e feita na loja, para manter o sabor, textura e aromas pois o produto é perecível e não tem conservante, visto que o verdadeiro gelato é feito à base de leite tipo A e creme de leite fresco. Além disso, 75% dos sabores dos gelatos saem da fábrica da Borelli.





Um espaço charmoso onde o gelato é a grande estrela

A casa é muito charmosa e bonita! O destaque especial vai para o produto principal: o gelato! Eles são desenhados pelo pessoal da produção, verdadeiros artistas, responsáveis pelo visual fascinante da vitrine.

Outro detalhe do ambiente é uma jabuticabeira que fica no centro de uma mesa redonda.

Para os irmãos Victor Rocca Amaral, Israel Rocca Amaral e Ian Rocca Amaral, o segredo do sucesso é não perder a ótica de consumidor mesmo sendo empresário!











Uma franquia com visão de família

Segundo Alexandre Pereira – CEO da Borelli e Ivan Oliveira – Diretor de Expansão, um diferencial da Borelli é a verticalização do processo implantada por Eduardo Borelli, criador do conceito e dono da marca. Ele montou uma indústria artesanal de beneficiamento da matéria-prima como a produção das pastas de pistache, doce de leite e de avelã. Por exemplo, o pistache vem em semente descascada inteira e viva, faz-se a torra por gravidade, bate-se no moinho, produz-se a pasta e depois o gelato, gerando um sabor inigualável e incomparável, além da exclusividade!

Ainda segundo Alexandre e Ivan, a busca pela qualidade é constante, por isso a necessidade do maquinário todo ser italiano, da matéria-prima ser importada e exclusiva para os franqueados. Os insumos são fornecidos pela Borelli e a indústria dá todo o suporte para manter o padrão entre os franqueados e replicar a experiência sensorial de sabor em todas as lojas.

O crescimento da franquia foi orgânico e com tranquilidade, pois a mesma preza pela responsabilidade com a vida das pessoas que querem ser franqueados. Não adianta nada dar um nome às receitas se não tiver alma.

Está com calor? Que tal provar um verdadeiro gelato!?