Com a chegada da Black Friday, o restaurante Aquela Parmê concede super descontos de até 20%, no mês de novembro em todos os pratos, além de brindes promocionais

Deu a louca no restaurante Aquela Parmê. A casa vai conceder super descontos para seus clientes não só no dia da Black Friday, mas em todo o mês de novembro. O Black November da Aquela Parmê traz descontos de até 20% em todo o cardápio para os interessados que fizerem seus pedidos pela plataforma da casa (http://aquelaparme.com.br/ ).Além disso, todos os clientes serão agraciados com brindes especiais ao retirar o seus pedidos da parmegiana que ganhou o gosto do paladar dos brasilienses.

A casa está aberta diariamente, das 10h às 22h, no sistema delivery e takeway.

O Aquela Parmê continua seguindo todos os protocolos de higiene e segurança e promete trazer a veia nativa e muito rica que essa gastronomia tem.

Serviço:

Black November com descontos reais de até 20% em todo o cardápio da Aquela Parmê

Endereço – Unidade Águas Claras: Rua das figueiras número 6 loja 15 – Águas Claras, Brasília

Endereço – Unidade Lago Sul: Smdb 12 conjunto 12 pac 2 parte 2 -Posto Auto Shopping (em frente ao Jardim Botânico) Cardápio: http://aquelaparme.com.br/