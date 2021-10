Biscoitos Dom Casero lança nova linha durante evento surreal em Brasília

Surreal: esse é o nome da nova linha de biscoitos especiais da Dom Casero, e foi assim também que os convidados descreveram o evento de lançamento do produto, realizado dentro de um avião.

Essa experiência inesquecível aconteceu na noite da última quinta-feira (7), no restaurante Pan Am, em Brasília. Surreal é uma família de biscoitos que traz 10 sabores e seus ingredientes principais são todos naturais.

Dentro do avião do comandante Ricardo Espíndola, os convidados degustaram um menu especial do chefe Guilherme Alcântara e experimentaram com exclusividade os novos biscoitos. O momento também foi marcado pela simulação do voo, com todos os protocolos normalmente realizados em viagens.

Os empresários Denis Muniz e Tatiane Freitas, que há 15 anos comandam a Dom Casero, empresa genuinamente brasiliense, compartilharam com os convidados esse momento especial. “Nós estamos muito felizes com esse lançamento. Queremos ser a empresa que faz a diferença na vida dos nossos clientes.”

Conheça a linha Dom Casero Surreal

Surreal de Maracujá. Foto: Divulgação

Surreal de Limão Siciliano com Pistache. Foto: Divulgação

Surreal de Laranja. Foto: Divulgação

Surreal de Goiabada. Foto: Divulgação

Surreal de Gergelim. Foto: Divulgação

Surreal de Coco. Foto: Divulgação

Surreal de Chocolate com Castanha de Caju. Foto: Divulgação

Surreal de Café. Foto: Divulgação

Surreal de Banana. Foto: Divulgação

Surreal de Amêndoa. Foto: Divulgação

Cliente há cinco anos, Renata Osório se sentiu prestigiada em ser uma cliente convidada. “É um evento que tem muitas pessoas importantes.Ver que a marca também lembrou dos clientes é incrível”. Já a influenciadora digital Jéssica Mocellin disse ter adorado a experiência. “Foi incrível!”.

A deputada e secretária de Estado da Mulher do Distrito Federal, Ericka Filippelli, foi uma das autoridades que marcou presença no lançamento. “Eu estou encantada com tudo que a Dom Casero faz”.

O evento reuniu cerca de 85 convidados especiais entre autoridades, blogueiras, influenciadores digitais, familiares e amigos.

Confira como foi o evento de lançamento da linha Surreal

Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

Cristiene Travassos, Raylson Ribeiro e Taty Barboza_Dom Casero_ Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

Dariane Vale – Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

Giulia Roriz – Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

Isadora Mynssen, Jéssica Mocellin e Tatiane Freitas – Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

João Henrique, Thayna Brito e Valdenir de Brito Souza – Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

Karl Jeanneth e Tatiane Freitas – Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

Márcio Sales e Michel Toronaga – Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

Marcos Azevedo, Tatiane Freitas, Ricardo Azevedo e Carol Pereira – Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

Michelle Souza, Tatiane Freitas e Luiz Eduardo – Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

Renan e Renato Sousa, Tatiane Freitas e Denis Muniz de Carvalho – Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

Renata Osório, Tatiane Freitas e Denis Muniz de Carvalho – Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

Tatiane Freitas, Denis Muniz de Carvalho, Raylson Ribeiro e Taty Barboza – Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

Tatiane Araújo, Carlos Eduardo e Ericka Filippelli – Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

Thiago Malva e Tatiane Freitas – Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

Renato Acha – Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

Tatiane Freitas e Denis Muniz de Carvalho – Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

Pilotos PanAm – Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

PanAm – Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

PanAm – Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto

A bordo do Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto.

A bordo do Lançamento Surreal. Foto: Hugo Barreto.