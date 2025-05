Bebidas quentes: aprenda a preparar e se aquecer nos dias frios

Com a chegada do inverno, nada melhor do que se aconchegar com uma bebida quente que aqueça o corpo e o coração. Seja para um momento relaxante em casa ou para receber amigos, as bebidas quentes são protagonistas na estação. Confira abaixo receitas simples e dicas para preparar as mais tradicionais e saborosas opções:

1. Chocolate quente cremoso

Ingredientes:

500 ml de leite integral

3 colheres de sopa de cacau em pó

2 colheres de sopa de açúcar (ou a gosto)

1 pitada de canela em pó

1 colher de chá de essência de baunilha (opcional)

Modo de fazer:

Aqueça o leite em uma panela em fogo médio, sem deixar ferver. Misture o cacau em pó e o açúcar em uma tigela até formar uma pasta. Aos poucos, incorpore essa pasta no leite quente, mexendo bem para não formar grumos. Acrescente a canela e a baunilha e continue mexendo até a bebida ficar homogênea e cremosa. Sirva quente, acompanhando com marshmallows ou chantilly, se desejar.

2. Chá de gengibre com mel

Ingredientes:

500 ml de água

3 fatias finas de gengibre fresco

1 colher de sopa de mel

Suco de meio limão (opcional)

Modo de fazer:

Ferva a água em uma panela. Adicione as fatias de gengibre e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos, em fogo baixo. Coe o chá e adoce com mel. Acrescente o suco de limão para um toque cítrico refrescante. Sirva imediatamente para aproveitar todos os benefícios do gengibre.

3. Chai latte (chá preto com especiarias e leite)

Ingredientes:

1 xícara de chá preto forte

200 ml de leite quente

1 colher de chá de canela em pó

3 cravos-da-índia

1 pedaço pequeno de gengibre fresco

Açúcar ou mel a gosto

Modo de fazer:

Prepare o chá preto em infusão forte. Em uma panela, aqueça o leite junto com a canela, os cravos e o gengibre, deixando ferver lentamente por 5 minutos. Coe as especiarias e misture o leite aromatizado com o chá preto. Adoce conforme preferir e sirva bem quente.

4. Leite dourado (golden milk)

Ingredientes:

500 ml de leite integral ou vegetal (amêndoas, aveia, coco)

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 pedaço pequeno de gengibre fresco ralado

1 pitada de pimenta-do-reino moída (ajuda a ativar a cúrcuma)

1 colher de chá de mel ou adoçante a gosto

1/2 colher de chá de canela em pó

Modo de fazer:

Aqueça o leite em uma panela em fogo médio, sem deixar ferver. Adicione a cúrcuma, o gengibre, a pimenta-do-reino e a canela, mexendo bem para incorporar os sabores. Deixe cozinhar por cerca de 5 minutos para que os temperos liberem seus aromas. Desligue o fogo, adoce com mel e misture bem. Sirva quente e aproveite essa bebida nutritiva e anti-inflamatória.

Dicas para aproveitar as bebidas quentes

Use ingredientes frescos e de qualidade para garantir o sabor.

Ajuste o açúcar conforme o seu gosto.

Experimente combinar especiarias para criar seu toque pessoal.

Prepare acompanhamentos, como biscoitos, pães ou bolos, para complementar o momento.

Preparar suas bebidas quentes em casa é uma ótima forma de se aquecer e ainda curtir a criatividade na cozinha. Aproveite o frio com essas receitas simples e deliciosas!