B Hotel lança nova carta de drinks

Eli Nunes, barman amplamente reconhecido em Brasília, é o responsável por aprimorar ainda mais a experiência dos hóspedes com drinks autorais

Em junho, o B Hotel, um dos hotéis mais charmosos do Brasil, localizado na capital federal e reconhecido pela prestigiadíssima Revista Wallpaper, de Londres, com o prêmio Best Urban Hotels, contará com uma nova e exclusiva carta de drinks à disposição dos seus hóspedes e clientes no Lobby Bar e no Bar 16, um dos mais badalados de Brasília, situado na cobertura.

A nova carta de drinks leva a assinatura de Eli Nunes, profissional amplamente reconhecido em Brasília, com mais de 23 anos de experiência no preparo de drinks clássicos e autorais. Um dos destaques é o Mandarim Cocktail (R$ 46), criação autoral de Eli, que apresenta um mix de Gin Tanqueray, espumante, Angostura Orange, suco de tangerina, suco de limão e xarope de Grapefruit.

Mandarim Cocktail

“Para a nova carta do B Hotel, optamos por oferecer uma mescla de clássicos da coquetelaria com drinks genuinamente únicos e especiais. Caso do Mandarim Cocktail, que surgiu em 2010, em São Paulo, durante uma competição de barmans que acabei participando e vencendo com a criação do cocktail”, explica Eli Nunes.

Outra novidade adicionada à carta do B Hotel é o Almond Collins (R$ 36), drink preparado com gin, Angostura Orange, xarope de amêndoas, suco de limão e água com gás. “Para a criação deste outro drink autoral, me inspirei no clássico Tom Collins. Acabei brincando um pouco com a acidez do drink ao criar um excelente contraste com o gosto mais oleaginoso do xarope de amêndoas. Com isso, a bebida assumiu algumas notas que lembram e muito os elementos do cerrado. A combinação perfeita de sabores cítricos e terrosos”, ressalta Eli Nunes.

Almond Collins

Além do Mandarim Cocktail e do Almond Collins, outros 21 drinks foram adicionados à carta, como sugestão do barman. Destaque para o Sidecar (R$ 46), feito com conhaque, triple-sec, suco de limão e xarope de açúcar e para o pitoresco Macunaíma (R$ 32), com Ypióca Ouro, Fernet-Branca e suco de limão.

Sidecar

Macunaíma

Clássicos da coquetelaria também ganharam versões alternativas, caso do Espresso Martini (R$ 36), preparado com vodka, licor de café e café expresso e da Black Margarita (R$48), feita com tequila envelhecida, Triple Sec, amoras e suco de limão.

Espresso Martini

Black Margarita

A nova carta já está disponível para consumo tanto no Lobby Bar, quanto no Bar 16, reconhecimento internacionalmente pela Rooftop Guide, maior plataforma do mundo sobre bares, restaurantes e piscinas em rooftops, como um dos 7 melhores espaços do gênero no Brasil. O espaço figura ao lado de importantes e tradicionais espaços, como o icônico Terraço Itália, em São Paulo.

Além da posição de destaque em âmbito nacional, a publicação também elegeu o Bar 16, o mais alto de Brasília, como o número 1 da capital federal.

Serviço:

B Hotel

Endereço: SHN, Quadra 5, Bloco J, Lote L, Asa Norte – Brasília/DF

Reservas/Telefone: (61) 3962-2000.

Lobby Bar: 11 às 23h | Bar 16: 11h às 23h para hóspedes | 17h às 23h visitantes