Assados do Fred promove samba e costelão de Dia dos Pais neste fim de semana

No sábado (13), o coletivo Mulheres de Samba se apresenta; no domingo, tem almoço especial

A casa de carnes Assados do Fred está com programação especial para este fim de semana.

No sábado (13), a casa vai oferecer música ao vivo com o coletivo Mulheres de Samba, composto por Rose Maria, Bruna Tassy, Ana Cesário, Lili Gaspar e Samira Guerra. O show começa por volta de 13h.

Já no domingo (14), o Assados do Fred vai promover um ‘costelão’, com churrasco assado no fogo de chão, em comemoração ao Dia dos Pais. Além da parrilla argentina e uruguaia, o cardápio contará com arroz carreteiro. Neste dia também vai ter música: A banda Isac e a Caverna fazem o som.

Assados do Fred

Endereço: CLS 302 Bloco C loja 02 – auadra do Fashion Mall – Asa Sul – DF

Horário: aberto a partir das 11h

Contato/reservas (WhatsApp): (61) 3877-8939