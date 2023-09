Aprenda a preparar um polvo à lagareiro

Um dos preparos mais clássicos com o molusco é o Polvo à Lagareiro, prato típico de Portugal que leva o nome em homenagem ao lagareiro, indivíduo que trabalha na produção de azeite

O polvo é, sem dúvida, um dos frutos-do-mar mais apreciados na alta gastronomia. Um dos preparos mais clássicos com o molusco é o Polvo à Lagareiro, prato típico de Portugal que leva o nome em homenagem ao lagareiro, indivíduo que trabalha na produção de azeite. O prato, como sugere o nome, é regado com muito azeite de oliva.

O Marcondes Cozinha Autoral, renomado restaurante localizado em Curitiba (PR), especializado em alta gastronomia contemporânea, recebe durante os meses de setembro e outubro o 3º Festival do Polvo, que conta com uma sequência surpreendente de quatro pratos que têm o polvo como principal estrela. Uma das opções de prato principal é o Polvo à Lagareiro, e a receita você aprende a seguir com o chef Alexandre Schoemberger, que comanda a cozinha da casa:

Ingredientes

1 polvo tamanho médio

1 brócolis

12 unidades de batata bolinha

12 unidades de tomate cereja

1 cabeça de alho

80g de manteiga

1 cenoura

1 cebola

1 gengibre

1 folha de louro

1 limão Tahiti

Sal, páprica defumada e pimenta do reino a gosto

100ml de azeite de oliva

Modo de preparo do polvo

Em uma panela, aquecer água abundante com uma cebola cortada ao meio, um limão espremido, uma folha de louro, 5 lâminas de gengibre e uma cenoura cortada em quatro partes;

Lavar bem o polvo e escaldar, mergulhando 3 ou 4 vezes na água já fervendo;

Em seguida, colocar o polvo para cozinhar em fogo baixo, para que a ebulição da água não solte as ventosas e a pele;

Cozinhar por 50 minutos e reservar.

Modo de preparo dos acompanhamentos

Cozinhar 1 brócolis no vapor até ficar macio. Em seguida, bater no liquidificador com 80g de manteiga até virar um purê bem fino;

Cortar as batatas bolinha ao meio e dourar na manteiga com alecrim, sal e pimenta;

Assar uma cabeça de alho e confitar alguns tomates cereja no forno.

Finalização

