Anime ‘Cardcaptor Sakura’ inspira decoração e cardápio de nova cafeteria em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Fãs de “Cardcaptor Sakura”, anime que fez sucesso no Brasil nos anos 2000, ganharam um ponto de encontro na capital paulista. Uma cafeteria temática oficial, a primeira fora da Ásia, foi inaugurada na Liberdade, em maio, e ainda acumula filas.



O café fica no andar superior da Akiba Station, loja com produtos do universo pop, como funkos e mangás. Foram dois anos de negociações com a Clamp, empresa japonesa dona da personagem.



A abertura coincide com os 25 anos do anime, que é relançado remasterizado e dublado no país, com episódios no YouTube. Sakura é uma estudante que liberta um baralho mágico com criaturas que ganham vida –ela então precisa capturar essas cartas.



O rosa é a cor característica da jovem, e predomina no salão, do guardanapo ao estofado. Imagens das cartas e de personagens, como Tomoyo, amiga de Sakura, e Shoran, seu interesse romântico, estampam as paredes, que exibem ainda flores de cerejeira.



Os personagens também inspiram as sobremesas, bem coloridas. Os rostos de Kero, que lembra um leãozinho amarelo, e Spi, um gato azul, dão forma a panquecas recheadas com blueberry e servidas com frutas vermelhas, sorvete, chantili e macaron (R$ 39,90). Eles surgem na forma de biscoito de chocolate que vai nos entremets, de banoffee ou de chocolate, enfeitados com asas de marshmallow (R$ 22,90).



Os parfaits são montados numa taça alta com camadas de creme de mascarpone, amêndoas caramelizadas, bolo, sorvete e calda de manga ou frutas vermelhas (R$ 44,90). O roll cake de cerejeira (R$ 19,90) leva cereja na massa fofa e no creme que a recheia, mais chantili e morango.



Os doces foram criados pela confeiteira Camila Coppa Araújo, que participou do reality Que Seja Doce e tem experiência com confeitaria japonesa, menos açucarada, em casas como Kasu Cake e Hidden by 2nd Floor. Para montar o menu, ela viajou ao Japão e reviu o anime para referências.



A ala dos salgados, mais enxuta, traz lanche com croissant, quiche e o tamago sando, sanduíche com salada de ovo, maionese caseira e de Dijon e picles de pepino no pão de forma (R$ 19,90).



Para beber, há cafés e chás quentes, bebidas com matchá e opções geladas inventivas. Fazem sucesso o sparkle Sakura (R$ 18), que leva Yakult, calda de cereja e água tônica rosê, e o cream soda, popular no Japão, que combina soda italiana de maracujá e uma bola de sorvete por cima (R$ 25).



Na hora de ir embora, estão à venda produtos licenciados, como sacolas, figuras colecionáveis e mangás.