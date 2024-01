20 anos de sucesso e contando

O que seria uma estadia de seis meses se tornou a realização de um sonho

Um dos restaurantes mais tradicionais da cidade – que completou duas décadas de sucesso em 2022 – continua sendo um estrondo. Estamos falando da Trattoria do Rosário, localizada na QI 17 do Lago Sul. Sob o comando do grande chef napolitano Rosario Tessier, o restaurante segue como uma das opções mais queridas dos brasilienses. Com sua inauguração em 2002, o chef Rosario fez da casa uma das maiores referências de comida italiana em Brasília.

O que seria uma passada ligeira de seis meses, se tornou o destino final: Rosario chegou ao DF em 1994 a convite do empresário português Antônio Alves para assumir a cozinha do GAF de maneira temporária. O chef, então, conquistou seu espaço abrindo a Trattoria do Rosario e se mantém na capital do país até hoje.

Voltando para casa

Um dos buffets de sushi mais queridos da cidade volta às origens. O Taikan Fast Sushi, que começou em Águas Claras e logo conquistou os brasilienses com o seu sabor incomparável, prepara-se para voltar para a região administrativa muito em breve. Ainda sem data definida, o novo endereço da casa ainda é um mistério, mas Taikan em Águas Claras é uma promessa para 2024. Para quem não aguentar esperar, o restaurante também tem unidades na Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste e Lago Sul.

Cortes especiais, música e alto astral. Tem combinação melhor?!

O próximo fim de semana promete ser de grande destaque para quem é amante de um bom corte. O Parque de Exposições da Granja do Torto está se preparando para receber o Resenha do Agro – Edição Pré-Carnaval. Voltado para o universo de cortes nobres com uma pitada de música, o evento acontece entre os dias 26 e 28 de janeiro. A entrada é gratuita e o ingresso pode ser retirado via Sympla ou com a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Frescor de novidade (e de massas!)

Com sua loja física recém-inaugurada na 402 Sul, o Sabores da Benita está causando entre os frequentadores da quadra. Com uma proposta de massas, pães e quitutes artesanais, a casa tem ganhado destaque, também, pela variedade de opções no menu. Entre elas, o Combo Quero Tudo, em que você pode provar toda a versatilidade do local por R$ 58. Esse kit é composto por cesta de pães, manteiga, requeijão, geleia da casa, ovos cremosos, 01 bebida quente, 01 suco, iogurte com frutas e mini bolo do dia. Além disso, a casa disponibiliza massas frescas (foto), perfeitas para um almoço.

Sofisticado e saboroso

Considerado um dos locais mais badalados da cidade, o Vasto segue conquistando seu espaço por meio dos drinks autorais, pratos exclusivos e ambiente diferenciado. Localizado no Brasília Shopping e na 108 Sul, o restaurante não passa despercebido. Também conhecido pelos grelhados excepcionais e cortes especiais, o Vasto tem mostrado uma diversidade ímpar no menu. Para quem está no projeto verão, a Coleslaw (foto) é um dos destaques do cardápio: salada de repolho com molho especial, frango e bastante parmesão.