11º Festival de Inverno do Pontão vai até domingo

São 14 operações gastronômicas, com preços variando entre R$ 29 e R$ 99, em menus compostos por entrada, prato principal e sobremesa, muitos criados exclusivamente para o Festival

Devido ao enorme sucesso, o Festival de Inverno do Pontão será prorrogado até este domigo, dia 10 de julho. São 14 operações gastronômicas do complexo de gastronomia e entretenimento do Lago Sul participantes desta 11ª edição do evento já tradicional da cidade. Os preços são R$ 29,00 e R$ 49,00, combos (quiosques), e variam de R$ 79,00 a R$ 99,00 (restaurantes), em menus compostos por entrada, prato principal e sobremesa, muitos criados exclusivamente para o Festival.

Celebrando a estação mais fria do ano, o clima da edição 2022 do Festival de Inverno tem início no pórtico de entrada do Pontão. Ele será iluminado na cor azul com flocos de neve dando boas-vindas ao público, que contará com opções culturais e gastronômicas, estas acompanhadas de ação social. Nos restaurantes, com uma doação de R$ 10,00 por consumo do menu do festival, o cliente recebe uma sacola térmica desenvolvida com exclusividade pelo Pontão. Já nos quiosques, a doação é de R$ 5,00 e o brinde é uma ecobag. O valor integral da doação será destinado aos programas de assistência desenvolvidos pelo Centro de Tratamento do Câncer (CTCAN).

Gastronomia

Fausto & Manoel

Entrada: Caldo de sururu. Principal: Risoto de Camarão. Sobremesa: Mousse de abacaxi com calda de frutas vermelhas. R$ 99,00.

Gran Bier

Entrada: Creme de ervilhas com bacon. Principal: Rigatoni com ragu de cordeiro e chimichurri de hortelã. Sobremesa: Profiteroles com calda quente de chocolate. R$ 89,00.

Manzuá

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entrada: Caldinho de abóbora com queijo gorgonzola. Principal: Filé de robalo ao molho de champanhe purê de batata roxa e manteiga de laranja. Sobremesa: Cocada de forno com sorvete de tapioca. R$ 89,00.

MED Cuisine & Club

Entrada: Panelinha Mozzarella. Cinco bolinhas de Mozzarella, molho de tomate e pesto. Principal: Ossobuco desfiado na cama de polenta cremosa e crispy de couve. Sobremesa: Profiteroles com calda quente de chocolate e lichia e marshmallow derretido. R$ 89,00.

Mormaii

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entrada: Brochete de muçarela de búfala com tomates cereja e manjericão, servida ao molho

Pesto. Principal: Ravioli recheado de pera com baru e grana padano servido ao molho gorgonzola. Acompanha filé mignon. Sobremesa: Brownie de chocolate servido com calda quente de chocolate meio amargo finalizado com castanha. R$ 99,00.

Sallva Bar & Ristorante

Entrada: Cappelletti in brodo. Cumbuquinha com sopa de massa recheada com carne. Principal: Filetto di Sallva. Escalope de filé com espaguete ao funghi. Sobremesa: Profiteroles de banana e doce de leite com paçoquinha. R$ 99,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Same Same

Entrada: Mini lamen same same but different (sopa asiática cheia de sabores). Prato principal: BBQ Same Same (costelinha desossada com molho barbecue da casa, servido com batata frita e lâminas de milho). Sobremesa: Mousse de chocolate com espuma de gengibre e calda quente crocante. R$ 89,00.

Soho

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entrada: Missoshiro. Principal: Teppan de Salmão. Sobremesa: Petit gateau. R$ 99,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Wine Garden – Menu para duas pessoas

Entrada: Amuse bouche de batata baroa com frango. Principal: Fondue de queijo (com focaccia Rosemary, batata bolinha, linguiça e queijo). Sobremesa: Chocolate quente com marshmallow baby. R$ 99,00.

Quiosque La Paleta

Arroz doce com chocolate branco e café expresso. R$ 29,00.

Quiosque Náutico

Capuccino cremoso acompanhado de 2 minis pães de mel. R$ 29,00.

Quiosque Stonia

Affogato especial (bola de gelato Stonia à sua escolha, café espresso, chantilly e finalizado com

ovomaltine) + porção com 6 unidades de pão de queijo. R$ 29,00.

Quiosque Geléia no Contêiner

Fondue do Geléia com Limonada Pink. Bacon crocante e sequinho empanado, deliciosos nuggets de frango, pedacinhos de queijo gouda empanados e maionese verde artesanal. Acompanha uma Limonada Pink. R$ 49,00.

Quiosque Açaí Oakberry

Copo works (500ml) + água. R$ 29,00.