Estilo oversized: ideias descomplicadas para copiar

Para quem não abre mão do conforto, o estilo oversized é aquela estética de moda que consegue vários atributos em um mesmo visual. Dessa forma, ele proporciona um look confortável, moderno e repleto de personalidade.

A pegada despojada e super descomplicada desse estilo conquista cada vez mais adeptos no mundo fashion, e é uma das principais apostas para quem deseja unir praticidade e atitude. Confira tudo o que precisa saber sobre o estilo oversized para arrasar no visual!

Entenda o que é e quando surgiu o estilo oversized?

O estilo oversized ganhou força no mundo da moda entre as décadas de 1980 e 1990, com início na moda streetwear fortemente adotada pela cultura Hip Hop, com suas roupas folgadas e muito maiores do que os corpos que as vestiam. Não demorou muito para que a estética saísse das ruas e ganhasse as passarelas, com grandes celebridades dessa época.

Quando traduzimos do inglês, o estilo oversized significa “extra grande” e se caracteriza por ter peças com modelagens e comprimentos muito grandes, maiores geralmente do que o corpo mede. O estilo ganhou ainda mais força durante a pandemia, onde peças mais largas e confortáveis ganharam espaço no guarda-roupa, uma vez que grande parte da população estava em casa.

Como montar looks no estilo oversized?

Os looks com estilo oversized são fáceis de serem elaborados e ficam super estilosos, afinal, vale ressaltar que apesar de ter fortes vertentes urbanas, ele pode transitar por outros espaços e compor estilos mais modernos, com um toque clássico através de algumas peças-chave. Confira como montar os looks e arrasar no visual!

Tenha atenção com as proporções

As peças desse estilo são de modelagens mais amplas e retas. Então observe bem antes de comprar se o produto possui essas características. E não adianta querer ajustar ao seu tamanho, afinal nessa estética o truque é abusar do tamanho avantajado.

É iniciante? Escolha uma peça oversized por vez!

Iniciantes podem começar a apostar na estética aos poucos, uma vez que ela oferece um visual bem despojado. Para quem deseja misturar seu estilo pessoal com as peças do estilo oversized, a dica é escolher uma peça por vez para compor o visual e se acostumar gradativamente com o look.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dessa forma, uma boa opção é usar uma terceira peça como a jaqueta jeans, que é um clássico entre as peças-chave do estilo oversized, além de calças com modelagem amplas, como a pantalona, Mom Jeans Slouchy e boyfriend.

Use esse estilo a seu favor

A estética das roupas mais folgadas possui um impacto visual forte e de muita personalidade, e isso pode ser facilmente combinado com o estilo pessoal de cada um, de acordo com elementos de moda que estarão presentes no look proposto.

Montar looks oversized é muito simples, especialmente se o estilo pessoal estiver bem definido. Dessa forma, é possível unir de maneira equilibrada e moderna os elementos da estética marcante ao visual criado.

Ideias de looks com roupas oversized

Para quem deseja aderir ao estilo oversized, algumas dicas podem ser úteis para combinar as peças com um toque de personalidade e compor um visual autêntico, sem abrir mão do conforto. Confira as melhores dicas para aderir ao estilo oversized!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1. Looks com camiseta oversized

A camiseta oversized é uma das peças mais usadas dessa estética, isso porque elas possuem um toque despojado e confortável que combinam com diferentes estilos. Há diversos modelos de camisetas oversized para escolher, desde as básicas a com estampas divertidas.

Essas peças podem ser combinadas facilmente com calças, como a jogger, wide leg, cargo, alfaiataria e mom, além de saias e shorts. Em alta, uma opção interessante é apostar nas camisetas com estampas referentes a cultura pop, que estão surgindo com frequência nos looks. Nos pés, tênis, botas, sandálias, sapatilhas, ou outro calçado de sua escolha.

2. Looks com camisa oversized

A pegada social também pode ser alinhada às peças mais amplas. Os looks com camisa são a prova disso. Elas podem ser usadas com as mangas arregaçadas até o antebraço, além de combinadas com calça ou shorts em alfaiataria para um visual mais arrumadinho.

Também é possível trazer a camisa oversized para um lado mais despojado, mantendo o conforto. Basta combinar com um tênis e um belo jeans. Em ambas as ideias adicione bijuterias, bolsa estilosa e até mesmo um boné para fechar o look.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

3. Looks com jaqueta oversized

A jaqueta oversized é mais uma peça tradicional da estética, que compõe os looks de maneira democrática e confortável para quem não abre mão de unir conforto e estilo em um visual único.

Conhecida como terceira peça, a jaqueta ampla pode complementar o visual e ser muito bem combinada com vestidos, calças, shorts, saias, camisetas, blusas e calçados. Entre os mais tradicionais estão o tênis, o oxford e até as sandálias com salto mais grosso, que trazem um toque criativo ao visual.

Uma dica é combiná-la com vestido ou saia curta, e adicionar uma meia-calça, caso estiver frio. Fica fashion e perfeito para usar em diversas ocasiões. Também vale o combo jeans com camiseta, o básico que todo mundo ama!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

4. Looks com blazer oversized

O blazer oversized é um clássico dos anos 80 e segue na moda até hoje, trazendo ao look um visual super descomplicado e clássico ao mesmo tempo. Com ombros bem marcados e, por vezes, volumosos e linhas retas, a peça é a cara do estilo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O blazer pode ser combinado com outras peças sociais, como a calça em alfaiataria e a clássica camisa branca. Além de outros elementos que ajudam a quebrar a formalidade, como a camiseta branca e uma calça jeans ampla.

5. Looks com moletom oversized

O moletom está entre as principais peças do estilo oversized, isso porque ele combina com tudo o que a estética agrega: o conforto com o toque despojado sem perder a personalidade. Os usuários dessa peça geralmente possuem um estilo mais básico e descomplicado, misturando moletom com o jeans e tênis de cano médio.

Destaque para os conjuntos de moletom, que geralmente são compostos na mesma tonalidade de cor e são ultra confortáveis, com pegada macia e leve, ideais para o dia a dia e para o clima mais frio, especialmente se combinados com mochilas e toucas, acessórios que ajudam a complementar o visual urbano e descomplicado.

6. Looks com calça oversized

As calças em modelagem oversized tendem a ser repletas de conforto, ao combinar os looks com muito estilo e um toque moderno. Democráticas, podem ser usadas com camisetas, coletes de alfaiataria, croppeds, tênis, mocassins, sandálias com tiras e até scarpins sociais, o que quebra o estilo tradicional com bom gosto.

As opções de looks com peças mais amplas são muitas, o que torna o visual marcante e muito moderno, especialmente se combinado com acessórios e outras peças que evidenciam o estilo pessoal.

O estilo oversized é super moderno e pode combinar com diversas peças do guarda-roupa, trazendo ao estilo pessoal um toque a mais de personalidade e conforto em composições plenamente descomplicadas, ideais para diversos passeios. Curtiu nossas dicas? Compartilhe esse artigo com suas amigas!