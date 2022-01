Economia: A aldeia do incenso

A “aldeia do incenso” do Vietnã é de um cor-de-rosa deslumbrante enquanto os trabalhadores preparam paus perfumados para o Ano Novo Lunar

Janeiro é a época mais movimentada do ano para os habitantes de Quang Phu Cau, nos arredores de Hanói, onde essa atividade remonta a mais de um século, embora este ano o feriado seja obscurecido por restrições ligadas à pandemia.

À medida que o feriado do Tet se aproxima, o Ano Novo vietnamita que começa este ano em 1º de fevereiro, as vendas aumentam à medida que as pessoas vão aos templos para acender incenso durante o culto ou queimar os gravetos em casa.

Ocupados em tingir, secar e esculpir a casca de bambu para fazer os incensos, os trabalhadores, no entanto, descobrem que as vendas não são boas.

Veja o ensaio do repórter fotográfico NHAC NGUYEN da AFP:

A movimentação com tratores também faz parte do cotidiano da vila, e a coleta de incensos secos ganha um charme colorido nos pátios de Quang Phu Cau

mulheres trabalhando no corte de varas de bambu para fazer incensos.

A worker pushes a cart past dried incense sticks in a courtyard in Quang Phu Cau village on the outskirts of Hanoi on January 12, 2022, ahead of Lunar New Year celebrations, known in Vietnam as Tet. (Photo by Nhac NGUYEN / AFP)

Segundo Nguyen Thi Luyen, 59 anos, “caíram 30% em relação ao mesmo período do ano passado”.

Em 2021, o Vietnã experimentou seu menor crescimento econômico em 30 anos, 2,58%, devido a restrições draconianas, incluindo um bloqueio rigoroso de três meses, para combater a disseminação do COVID-19.

“Normalmente haveria camiões a transportar os nossos produtos para as províncias centrais e fronteiriças. Este ano, devido à política de prevenção da pandemia, os camiões não podem transportar mercadorias”, explica Nguyen Thi Luyen.

Quang Phu Cau é uma das muitas aldeias que produzem incenso, com aromas adaptados ao gosto específico de cada região do país.

A maioria das famílias da aldeia participa desse antigo comércio, seja cortando bambu, embebendo tiras finas em um corante rosa ou enrolando as varas secas em uma pasta aromática.

“Nós realmente esperamos que as coisas voltem ao normal em breve”, espera Luyen.