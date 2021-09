Repaginação de estofados: Uma opção sustentável que agrada o bolso e mantém nossas memórias afetivas!

Oi vizinhas! Sou Adriely, a @caseimulher, uma das administradoras do @encontrodevizinhasbsb!

Como já foi dito em matérias passadas, o evento do @encontrodevizinhasbsb está prestes a acontecer ( será dia 26/09) e estamos a todo vapor nos preparativos e detalhes finais! No meio dessa correria que é organizar um evento, a vida de dona de casa não fica para trás e minha casa, assim como minha família, são a base de apoio e conforto que me trazem a motivação necessária para compartilhar meu dia a dia e repassar dicas valiosas para todas as amantes do lar!

Por falar em dicas, esses dias estava olhando para meu sofá e tive a vontade de mudar a cor, já que a estrutura ainda está perfeita e, portanto, não queria me desfazê-lo. Pensando nisso, lembrei de uma das nossas empresas parcerias da segunda edição do @encontrodevizinhasbsb : a @viladecorestofados. Ela é uma empresa de fabricação e reforma de estofados sob medida, com um atendimento totalmente personalizado do início ao fim! Sabe aquele sofá que é o queridinho da casa, que muitas vezes foi herdado de família, que você ama e tem boas recordações, mas que precisa de um “up”?! A @viladecorestofados reforma para você, deixando como novo ou realizando modificações e transformando totalmente seu estofado! Além de repaginá-lo, você estará também estará utilizando um meio mais econômico de consumo e contribuindo com a sustentabilidade ambiental. Às vezes a gente pensa só no nosso benefício e esquecemos o quanto nossas ações impactam sobre o mundo. E nesse caso, os impactos são os melhores possíveis!

Além disso, conforme citei há pouco, um dos pontos fortes dessa loja é a fabricação sob medida, que é uma forma de garantir a nós, clientes, o modelo perfeito, com aproveitamento ideal do seu ambiente, inserindo um estofado minuciosamente planejado para aquele local. A fabricação sob medida proporciona, ainda, opções variadas de personalização que vão desde o tipo de tecido a ser utilizado, até os detalhes de acabamento final de cada estofado, tanto residencial quanto comercial. Lá encontramos estofados do moderno ao contemporâneo, entre eles poltronas, recamier, divãs, chaises, sofás e tantas outras opções e variedades imensas de possibilidades de personalização para cada estofado.

Ainda estou convencendo meu marido da necessidade de repaginação do nosso querido sofá, do qual temos uma memória afetiva muito grande por ele e exatamente por isso, a reforma seria a melhor opção, além, é claro, de contribuir na economia financeira familiar. O marido de vocês também demora a decidir quando o assunto é decoração? (risos!)









Ahh! Um detalhe importante… A loja que conta um showroom maravilhoso recheado de peças lindas! Então os principais modelos podem ser verificados pessoalmente, pois nada melhor do que ver, tocar e sentir a textura dos tecidos e observar a resistência dos objetos.

Além disso, como uma empresa atenada e moderna, a @viladecorestofados corestofados acredita e apoia o nosso trabalho de influenciadoras do lar e assim que conheceu o projeto do @encontrodevizinhasbsb , acreditou no potencial que temos de movimentar e promover o aquecimento do comércio local, tornando-se também mais uma parceira deste evento maravilhoso, que contará com a presença de várias vizinhas influencers, que assim como eu, são totalmente ligadas nas novidades e tendências de decoração e utilidades do lar!

Já anotaram a dica, aí? Porque dica boa é dica compartilhada! Hehehe!

Enquanto aguardo meu marido decidir sobre nosso sofá (e eu espero que não seja por um período muito demorado…), deixo aqui nossos agradecimentos (meu, de todas as administradoras do @encontrodevizinhasbsb e das vizinhas participantes) a essa empresa que está nos prestigiando com sua parceria e que também estará presencialmente participando do evento mais esperado de Brasília! Ahh! E assim que eu tiver a carta branca do marido, não preciso nem dizer qual loja fará a reforma do sofá, né?

Abraços, pessoal!