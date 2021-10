Praticidade, economia e bom gosto: o que a maioria de nós buscamos na hora de cuidarmos do nosso Lar!

O Encontro de Vizinhas de Brasília nasceu do mundo digital para conectar, unir e inspirar e estamos muito felizes em concretizá-lo também presencialmente

Olá Queridas vizinhas! Sou a Andréia do Instagram @deiacastro0! Faço parte do @encontrodevizinhasbsb como uma das administradoras e para mim é motivo de muita alegria estar aqui contando um pouco da minha vida e poder agregar mais valor para vocês leitor e leitores deste querido jornal.

É com muita gratidão que digo que este movimento tem crescido e conquistado todas as mulheres que amam cuidar e agregar valor aos seus lares. O Encontro de Vizinhas de Brasília nasceu do mundo digital para conectar, unir e inspirar e estamos muito felizes em concretizá-lo também presencialmente.

Agora retornando ao nosso tema, você já observou o quanto faz diferença na nossa vida quando decidimos mudar algo, seja em nosso lar, em nossa vida, no nosso dia a dia e encontramos as dicas perfeitas, os profissionais perfeitos, que nos fazem ganhar tempo, economia e praticidade?

Pois é! Foi através desta necessidade que eu quis criar um conteúdo digital também. Então, fica um conselho: quando encontrar alguém experiente, que já percorreu um caminho árduo antes do seu, que já passou muito perrengue tentando encontrar o melhor custo-benefício e bom gosto ao cuidar de um lar, da família, que demonstra com honestidade o seu dia a dia, preste atenção no que ela tem a dizer, porque ela tem autoridade, sabe o que ela está dizendo e poderá te ajudar e muito.

E, hoje, com muito carinho eu tento transmitir todas as minhas experiências de como cuido do meu lar, dou dicas bem praticas até mesmo na arrumação de um quarto, onde comprar itens de decoração e muito mais! Eu recebo muitas mensagens de carinho das pessoas e isso me mostra o quanto é importante agregar valor e ser útil na vida das pessoas.

Alguns produtos do Home Center Castelo Forte.

Alguns produtos do Home Center Castelo Forte.

Alguns produtos do Home Center Castelo Forte.

Alguns produtos do Home Center Castelo Forte.

Se eu vejo uma loja, um estabelecimento que dispõe de algo que é útil e eficiente dentro da minha própria casa, eu faço a maior questão de informar as pessoas, porque se foi eficiente na minha vida, com certeza poderá ser na vida de outras pessoas. Pensando nisso, até pouco tempo eu estive, pessoalmente, na loja física da Castelo Forte e encontrei lá tanta variedade de produtos inovadores, práticos, que a primeira coisa que eu fiz foi: preciso contar esta novidade para as vizinhas, né? E ainda, para nossa alegria, a empresa quis, de pronto, ser uma das nossas parceiras no @encontrodevizinnhasbsb e foi um sucesso! Mas o sucesso advém de uma verdade, e é exatamente isso que nossa proposta busca oferecer.

Lá eu pude encontrar tudo de melhor bom gosto e economia para construir, reformar e decorar a minha casa. E o carinho com que eu fui recebida? Nem se fala.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se você quiser dar uma passadinha no Instagram deles para conferir tudo isso que estou dizendo é só clicar @homecentercasteloforte. Ah! Faça também uma visita nas Lojas físicas localizadas em Samambaia, Recanto das Emas, Vicente Pires e Ceilândia.

A vizinha Andréia, do Instagram @deiacastro0, visita o Home Center Castelo Forte

Pois é vizinha (os), se vocês gostaram de saber um pouquinho sobre mim e tiverem mais interesse,

podem me acompanhar no meu insta @deiacastro0, estou lá todos os dias mostrando meu dia dia com muito amor!

Um beijo com carinho todo especial! Até mais!