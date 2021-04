Mesa posta e receita para o “Cafezin”

Olá vizinhas, tudo bem? Como vocês estão?

Essa semana é a vez da vizinha Vanuzia do IG @cantinho.davann a compartilhar suas dicas!

Sou do tipo de vizinha que quando faz uma coisinha gostosa, ainda leva pra vizinha do lado. Sou Vanuzia Lopes e vocês podem me chamar de Van. Sou casada há 34 anos, mãe de dois meninos, sogra de duas meninas lindas e avó de um príncipe de 9 anos. Casei aos 16 anos e fui mãe pela primeira vez também aos 16.

Sempre gostei de mesa posta, desde criança eu já brincava de pôr a mesa com o que tinha em casa mesmo.

Hoje, cozinhar para a família é minha alegria, e organizar uma mesa posta bem bonita é muito prazeroso.

Sou apaixonada pela minha família! Sempre que possível reúno meus filhos, noras, neto e amigas para um almoço, um churrasco, um “cafezim” da tarde… E nessas reuniões sempre estamos ao redor da mesa, batendo um bom papo e comendo uma boa comida, com a graça de Deus, temos sempre uma mesa farta com muitas gostosuras que na maioria das vezes são feitas em casa mesmo, com muito carinho.

Hoje montei uma mesa de café da manhã para dois com muitas delícias, tudo feito em casa.

Se você tem vontade de começar a fazer a mesa posta na sua casa, não se preocupe se não tiver louças lindas, ou belos sousplat, o importante é quem está ao redor da mesa.

Entre tantas delícias que estão na mesa, hoje vou deixar uma receita de pão de batata para vocês, essa é uma receita coringa, com ela faço brioches, enroladinhos de queijo ou enroladinhos Romeu e Julieta, pizza, pão recheado e rosquinhas de coco. Tudo isso só mudando o acabamento e os recheios, com esta receita vocês podem dar asas à imaginação.

Sabe aquelas receitas de avó que lembra a infância, cheiro de comida gostosa que toma conta do ambiente, você encontra lá no @cantinho.davann.

VEM TOMAR UM CAFÉ COMIGO!

Receita – Pãozinho de batata (massa coringa)

Oi, meus amores!!! Como prometido, a receitinha do pão de batata:

Ingredientes:

2 batatas inglesas médias cozidas e descascadas;

1 copo (do tipo de requeijão) de leite;

1 copo (do tipo de requeijão) de água;

1 xícara de chá de óleo ;

3 ovos;

1 gema;

1 xícara de chá de açúcar;

1 colher de café de sal;

2 colheres de sopa de leite ninho;

2 pacotinho de 10g de fermento seco para pão;

gergelim a gosto (opcional);

coco ralado a gosto (opcional)

Preparo:

Enquanto as batatas cozinham, use o leite para hidratar o fermento, uns 10 minutinhos e pronto. Bata todos os ingredientes no liquidificador (exceto a farinha de trigo e a gema), coloque em uma tigela e vá adicionando a farinha de trigo e misturando até soltar das mãos. Sove a massa por 10 minutos e deixe descansar por 30 minutos. Modele os pães e coloque em uma forma, uma sugestão é fazer bolinhas com a metade da massa e rosquinhas trançadas com a outra metade. Pincele com a gema e deixe descansar por mais 1 hora. No pãozinho redondo eu coloquei gergelim (opcional) assim que pincelei com gema e levei ao forno pra assar. Já no pãozinho trançado, pincelei leite condensado assim que retirei do forno e coloquei coco ralado (opcional).

Pronto! Agora é só passar um “cafezim”