Mesa posta: um momento especial para compartilhar com quem gostamos

Já parou para pensar o quão prazeroso pode ser se desligar de tudo isso e aproveitar pelo menos uma refeição do dia na companhia de pessoas que são importantes para você?

Oie, vizinhança, como vocês estão?

Espero que bem!

Antes de mais nada, deixa eu me apresentar né. Meu nome é Núbya Cedro, do IG @lardeamorbsb, mas podem me chamar de Bynha, tenho 30 anos, brasiliense, casada há 5 anos e, desde então, encarei essa aventura de cuidar do meu lar com amor e dedicação.

Em meados de 2017 resolvi criar um instagram, que até então tinha outro nome, com o intuito de documentar a evolução das reformas que faríamos no nosso apartamento. Pois bem, os rumos foram mudando e acabei me envolvendo tanto nesse mundo de casada e dona de casa, que foi surgindo em mim um amor muito grande por tudo que envolve o cuidado com o meu lar.

Sendo assim, a primeira dica e o conselho que quero deixar para vocês hoje é sobre o prazer de se sentar à mesa e de reunir a família para fazerem alguma refeição juntos. Desde o início do casamento iniciei esse hábito de nos sentarmos à mesa, pois percebi que momentos assim, além de prazerosos, são necessários. A vida já é tão corrida né. Quantas vezes passamos o dia inteiro longe da nossa família, por conta das inúmeras ocupações e preocupações do dia a dia e quando reservamos um tempo pra quem a gente ama vem uma sensação de paz e de muito contentamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Momentos à mesa são valiosos, criam memórias afetivas para uma vida inteira e unem ainda mais os laços de amor. Por muito tempo, antes de me casar, eu fazia minhas refeições muitas vezes sentada num sofá, vendo noticiários, mexendo no celular ou qualquer outra coisa que em nada acrescentava a este momento. Já parou para pensar o quão prazeroso pode ser se desligar de tudo isso e aproveitar pelo menos uma refeição do dia na companhia de pessoas que são importantes para você? Não? E que tal começar? Garanto que será muito especial!

Além disso, quero que você se apegue ao momento em si e com aquilo que você já tem em casa, combinado? Não pense que é impossível de preparar uma mesa, por ainda não ter as louças de que gostaria ou por qualquer outro motivo. Quando fiz minhas primeiras mesas, assim que me casei, não tinha jogos americanos, guardanapos e nem louças que desejava e isso não me impediu de montar mesas para fazermos as refeições, pois o principal já estava presente, que é o amor. Então vai lá, faça aquele bolinho que todo mundo aí da sua família gosta, prepare um cafezinho ou um suco e pronto, só colocar na mesa, juntamente com os pratos, talheres e xícaras que tiver e experimente sentar-se em volta da mesa com sua família ou amigos. Aposto que valerá muito a pena







Agora, nesta segunda e última dica, quero falar rapidamente sobre a diferença que fará no seu dia deixar a cama arrumada. Eu não sei vocês, mas enquanto não arrumo minha cama, tenho a sensação de que a casa inteira está bagunçada e desorganizada, rs. Acontece o mesmo aí? Se você ainda não tem esse costume, te desafio a tentar logo pela manhã. E pra deixar com um ar de mais aconchego, coloque algumas almofadas, uma manta ou peseira (você pode usar até uma colcha ou lençol para essa função também) e prontinho, o resultado será de uma cama muito linda e confortável. Além disso, pode finalizar borrifando um cheirinho na cama e garanto que as sensações de paz, aconchego e leveza te acompanharão ao longo do dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Espero que tenham gostado das dicas e inspirações autorais, pois meu intuito aqui é te influenciar a fazer o melhor por você e sua família e, certamente, cuidar do nosso lar com zelo e dedicação é uma maneira de amar também. Agradeço às meninas do IG @encontrodevizinhasbsb pelo convite para trazer essa matéria que muito me alegrou. E se eu te inspirei de alguma forma com essas dicas, marca meu IG @lardeamorbsb e o do @encontrodevizinhasbsb que, com toda certeza, ficaremos bem felizes por saber que acrescentamos algo de bom na vida de vocês.

Beijinhos e que Deus abençoe você e sua família!