Decore sua mesa de páscoa gastando pouco!

Olá tudo bem? Pra quem não me conhece, me chamo Alessandra, ou mesmo Alê do IG @apedale604. Tenho um perfil do Lar e caseirices , sempre trazendo dicas que facilitem nosso dia a dia como dona do Lar profissional que trabalha fora!!

Então sem, mas delongas, vamos às diquinhas de hoje!!

Já pensou como será sua mesinha de Páscoa? Então, não se preocupe, ainda dar tempo de trazer dicas bem bacanas pra você fazer o maior sucesso.

Então vamos lá!!

Na primeira composição usei lugar americano rosa, guardanapos de poá coloridos em tecido e o porta guardanapo feito pela artesã @denisevianna.homedecor. A mesa ficou alegre e fofurenta. Ela tem composições lindas e com preços acessíveis.

Na segunda composição usei roupa de mesa mais rústica e porta guardanapos feitos por mim com sisal. Material barato e que pode sair lindos resultados. Com esses materiais que demonstrei no vídeo você consegue fazer até outras propostas de porta guardanapos.

Outra opção, sem gastar muito, é apostar em dobraduras, usando guardanapos de tecido. Aqui trouxe duas super fáceis dobraduras de fazer e que encantam a mesa posta!! Em primeiro lugar escolha o tom que você fará a mesa, seja ela rosinha, verde ou mesmo rústica. Partindo desse pressuposto, vc escolhe as louças e por último as roupa de mesa. Nessa composição fiz uma dobradura que imita as orelhas do coelho, finalizei com porta guardanapo em bambu, mas você pode usar o que você tiver em casa ou mesmo um barbante de sisal.

E por último faça essa dobradura que imita as orelhinhas do coelho super fofa e prática, usando a xicara de chá. Veja o vídeo.

Essas foram às inspirações pra você arrasar na mesinha de Páscoa. Para mais dicas visite meu perfil no instagram @apedale604