Dicas das Vizinhas: Cama e mesa postas

Dando continuidade às Dicas das Vizinhas, essa semana apresentamos as dicas da Josy Carvalho do perfil @josycarvalhho

Olá vizinhas, tudo bem?

Já vou logo me apresentando, sou a Josy Carvalho do ig: @josycarvalhho, brasiliense, tenho 31 anos, casada, pedagoga, dona de casa e influencer apaixonada pelo meu lar.

Essa paixão surgiu durante os preparativos para o meu casamento, quando, diante da nova realidade de afazeres, foi fundamental dedicar-me a organização para conciliar a rotina profissional e a vida de casada.

Por receber elogios de amigos e familiares que acompanhavam mais de perto esta rotina, percebi que poderia influenciar mais pessoas a cuidarem do seu lar sem deixar o autocuidado de lado. Mostrei que separando poucos minutos para criar cronogramas, fazer anotações em agenda e delegar funções, otimizaria o tempo para as faxinas, decorações e arrumação do lar. Tornando estas tarefas mais leve e prazerosa.

A missão de influenciar com amor e leveza, tem surtido efeitos e impactado muitas vidas, me proporcionando a oportunidade de fazer novas amizades. Assim, conheci as administradoras do ig @encontrodevizinhasbsb, que tenho grande admiração, pois, com essa troca de experiências e aprendizados tem crescido nossa vizinhança. O convite para contar um pouco da minha história, levar a minha rotina e organização a outras vizinhas, gera uma satisfação imensa, muito obrigada as administradoras.

Já que toda boa dona de casa é cheia de truques para deixar as tarefas diárias muito mais fáceis e práticas, resolvi trazer 4 dicas legais para você praticar o cuidado com o seu lar e ter mais tempo de qualidade.

Vamos lá!

1 – Fazer uma cama simples com o que você tem em casa mesmo

A cama arrumada traz aconchego e é o primeiro passo para um dia mais organizado. Proporciona disposição e entusiasmo para continuar a listinha de afazeres diários.

Com poucos itens você consegue esse aconchego. Um cobre leito, almofadas e manta de microfibra. Pronto, o dia começou com o pé direito e muito amor para com seu lar.

2 – Uma mesa posta fácil e prática de criar

Refeições à mesa é um momento importante de comunhão familiar.

Com planejamento e estratégias fica mais fácil. Por exemplo, para o café da manhã, costumo preparar as louças a noite, assim, ao acordar o tempo fica livre para a preparação dos alimentos.

3 – Separem um tempo para planejar

Criem cronogramas de tarefas e anotem tudo que tem para fazer diariamente em uma agenda. Com esta organização consigo, por exemplo, deixar a casa sempre limpa e organizada evitando que acumule tudo em apenas um dia para aquela faxina cansativa.

O hábito de anotar otimiza seu tempo e faz com que não se esqueça dos compromissos e nem repita as mesmas tarefas durante a semana.

Casa arrumada é a paz que toda dona de casa ama, não é verdade?

Por isso acredito que organização é um ato de proporcionar mais tempo de qualidade e um lar confortável.

4 – Outra dica é decorar do jeito que te agrada, sem muitas regras

Não precisa ter aquele objeto de porcelana ou de cristal caríssimo para tornar sua sala mais bonita. Uma plantinha, aquele livro que está guardado num armário ou pequenos objetos, já trará aquele conforto e visualmente outra aparência para o seu lar. A diferença está no amor que você deposita. Criem condições!

Espero ter agregado de alguma forma com essas dicas. Atribuindo a organização e colocando em prática esses cuidados, conseguimos ter um LAR com mais leveza e acolhimento. Nunca se esqueça, o melhor lar é o seu, deposite todo amor e carinho por ele e por sua família.

Se você já tem esse hábito ou começará agora, compartilha e marca meu ig @josycarvalhho e o @encontrodevizinhasbsb, ficaremos felizes em saber que contribuímos de alguma forma para o seu bem estar.

Abraços de luz.

Josy Carvalhho