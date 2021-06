Dica do dia: Reforma rápida e barata da cozinha

Você pode renovar e decorar o seu lar gastando pouco. Seja criativo, coloque amor que tudo flui.

Oi meninas, tudo bem com vocês? Sou Cristiane Lima do ig @meu_ape_501, mas podem me chamar de Cris, uma mineira que chegou em Brasília, lá no início dos anos 2000. Hoje com 39 anos, mãe, bibliotecária, artesã e dona de casa que trabalha fora.

Casada há 20 anos, minha família é o meu bem mais precioso. Desde que casei, sempre procurei cuidar do meu lar com muito amor e capricho, buscando deixar tudo organizado para nosso maior conforto e aconchego. Em 2016, criei um ig com o intuito de compartilhar meu artesanato e então conheci o mundo das donas de casa no instagram e fiquei apaixonada. Desfiz me do ig de artesanato e criei o meu ig de dona de casa, onde comecei compartilhar minha rotina dos afazeres domésticos. Uma das coisas maravilhosas que o ig tem me proporcionado são as amizades.

Há um ano, alterei o nome do meu ig, porque compramos nosso apartamento e, com a mudança, surgiu o desafio da reforma e decoração.

Comecei a decoração do meu apto pela cozinha, queria uma ambiente acolhedor e ao mesmo tempo bonito. Uma das coisas que amo fazer é cozinhar. E a dica que quero trazer hoje é a adesivagem com vinil da parede da minha cozinha.

Porque eu escolhi a adesivagem com vinil? Eu queria inovar minha cozinha, mas não queria todo aquele transtorno da reforma, (quebradeira, aquela bagunça sem fim de obra), porque eu já estava morando. É uma alternativa que transforma o ambiente trazendo inovação de uma maneira econômica sem quebradeira e sujeira que a reforma traz. Existe uma infinidade de estampas, permitindo assim, uma versatilidade na decoração. O custo é bem baixo e se você enjoar é só trocar ou tirar. Outro ponto positivo, a limpeza é bem fácil.

Eu mesma apliquei o vinil adesivo, é bem fácil. Primeira coisa a ser feita são as medidas, depois disso limpe bem o local onde será aplicado. Para ajudar é bom ter um pano bem úmido, para ir passando antes de aplicar e depois uma espátula para nivelar o adesivo e retirar possíveis bolhas.

Para transformar minha cozinha eu gastei apenas R$80,00 reais! Isso mesmo, foram dois metros de adesivo vinifico, escolhi uma estampa fácil de conectar a emenda, porque a minha parede é bem grande e um metro não seria suficiente.

Eu estou muito apaixonada com minha cozinha, ficou muito charmosa! O trabalho resultou em uma nova aparência e harmonia para o ambiente.

A mensagem que eu quero deixar é, você pode sim renovar/decorar o seu lar gastando pouco. Seja criativo, coloque amor que tudo flui.

Espero ter contribuído e que vocês possam aproveitar essa dica. Eu fiquei muito feliz com o convite @encontrodevizinhasbsb

Gratidão.