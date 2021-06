Dica do dia: Mudando o ambiente com parede de tijolinhos

Quem disse que para mudar completamente um ambiente precisamos de muito trabalho e gastos exagerados?

Eu sou a Nahy, dona do @apedanahy, e vou contar um pouquinho sobre como surgiu o meu perfil no Instagram. Me casei em 2019 e sempre gostei de tudo relacionado ao lar. Para mim, cuidar de cada detalhe é prazeroso e me faz muito bem. Em meados de 2020, trabalhando totalmente em home office por conta da pandemia, resolvi criar um perfil no Instagram sobre “caseirices” para me distrair um pouco, compartilhar experiências e buscar inspirações e, com isso, fui conhecendo muita gente especial.

Resolvi fazer algumas mudanças no apê, deixando o ambiente ainda mais a minha cara e do jeitinho que queria. O meu marido foi topando todas as minhas ideias e ele e eu, aproveitando as horas em casa, colocamos a mão na massa. A dica é pesquisar bastante o que de fato você quer mudar para deixar a sua casa mais linda e aconchegante.

Comecei as mudanças de ambientes pelas plantas. Elas começaram a surgir por aqui e fui tomando gosto, mas ainda faltava algo para mudar ainda mais o “lar doce lar”. Antes de a parede de tijolos aparecer, instalei um papel de parede na sala, mas ainda não era o que queria. Sempre gostei de paredes de tijolinhos! Achava que seria muito difícil tê-las, mas pesquisei bastante e resolvi mudar uma das paredes da sala fazendo tijolinhos de gesso.

As forminhas são encontradas na internet. Comprei gesso; cola gesso; e, como quis deixar os tijolinhos bem branquinhos, tinta branca. O meu marido e eu fomos fazendo quase que diariamente os tijolinhos; usamos sal para que eles secassem mais rápido (eu vi essa dica, testei-a e amei-a). Confeccionamos pouco mais de 500 tijolinhos e usamos na parede 450, mas, na hora de colar, alguns foram quebrando e, então, como tínhamos a mais, deu super certo e sobraram poucos. Não pintamos no mesmo dia, mas a última etapa foi a pintura, que é opcional e foi bem rápida, e cujo resultado ficou ainda melhor. A sala ficou mais iluminada, alegre e, com a ajudinha das plantas, muito mais viva.







Outro ambiente que também mudamos por aqui foi o quarto do casal. Dessa vez, optamos pelo papel de parede, mas também de tijolinhos, que é uma alternativa mais rápida e não menos bonita. Compramos o papel de parede e a cola em uma loja de departamentos. Nós mesmos instalamos! E o quarto ficou prontinho no mesmo dia. Para decorar, eu apostei em uma plantinha e em alguns quadrinhos, os quais realçaram a beleza da parede e deram ao ambiente um ar mais harmônico.

Tudo foi feito com muito amor e, por aqui, amamos o resultado. Não foram mudanças caras! Pesquisei bastante e, como sempre, com ajuda do meu maridão, fiz de tudo. É muito prazeroso cuidar de cada detalhe! Uma dica que aplico demais por aqui: nosso lar é nosso ministério; então, faço tudo com amor.

Espero que tenham gostado dessas mudanças feitas em meu apê, que deram uma nova cara em cada cantinho por aqui. Fiquem à vontade para conhecer esse “lar doce lar”: @apedanahyy ????