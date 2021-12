Dicas para decorar sua casa usando plantas

Plantas e elementos naturais dão um toque acolhedor e único para a sua casa. Veja algumas dicas e inspire-se!

Olá vizinhas, tudo bem? Sou a Gabriela Araújo do IG @cantinho_205, mas podem me chamar de Gabi. Tenho 24 anos, esposa, mãe de uma princesa, professora no Instituto Campos e dona de casa apaixonada pela família e pelo lar. Fui criada pela minha avó, que era amante assumida de plantas, cresci em uma casa simples e cheia de verde, com direito a grama, samambaia e roseiras.

Em 2017, compramos o nosso apto e logo realizei o sonho de me casar com o amor da minha vida. Pouco tempo depois, decidi criar o IG como forma de “diário de reforma”, queria ter registros do antes e depois do nosso cantinho, mas acabei me apaixonando e entrando de cabeça no insta de vizinhas, comecei a postar a realidade do jovem casal com o desafio de transformar o lar com pouca grana, o desafio da dona de casa que além de ser mãe trabalha fora e o maior de todos que é: como manter a casa organizada com tanta coisa pra fazer.

Quando nos casamos, eu queria aquela decoração capa de revista, mas acima de tudo, queria um lar aconchegante que fosse o meu refúgio e que transparecesse a nossa personalidade. Eu e meu esposo sempre tivemos a pegada “urban jungle”, então pensei: por que não usar elementos naturais na decoração?! E foi isso que fizemos, comecei a pesquisar sobre plantas de sombra e com a ajuda da minha cunhada, comecei a desenvolver alguns projetos usando a madeira de pinus.

As plantas sem dúvidas foi a melhor opção, além de ser uma alternativa barata que cabia no nosso orçamento, ainda iria ter a função de purificar o ar e decorar o ambiente.

E a dica que quero trazer hoje é: Quais plantas escolher para decorar o ambiente?

Para começar é importante saber que as plantas se alimentam de luz, necessitam de água e que dedicação e um pouquinho de atenção fazem toda a diferença. Se você se encaixou nesses três quesitos, está pronta para ter plantas no apartamento!

E acredite, quando começar, não vai querer parar e quando menos esperar o seu apto já vai ter se tornado uma floresta urbana.

Mas, por qual planta começar?! Selecionei três espécies que não tem erro!

A primeira é a samambaia, ela é uma planta muito resistente, gostam muito de umidade mas não muito de vento, uma brisa suave já é o suficiente para deixá-la feliz. No verão podem ser regadas todos os dias. Se estiver mais frio podem ser regadas apenas 3 vezes na semana. Por isso, veja se o substrato está úmido (o ideal é que esteja). Não é preciso encharcar o solo, mas deixá-las bem regadas.

A segunda é a peperômia. Elas não pedem muita água e podem ser regadas uma vez por semana tranquilamente, até mesmo no verão. Pode ser mantida em meia sombra e sombra.

A terceira é jiboia, essa se adapta bem em vários ambientes, sejam eles de muita ou pouca luz. Para quem tem animais e crianças em casa é preciso um cuidado extra, já que ela é uma planta tóxica.

A maior dica de todas é: antes de levar uma plantinha para o seu apto, pesquise sobre ela! Gostou da dica? Aproveita para dar aquela repaginada na sua casa usando plantinhas na decoração. E lembre-se, use a criatividade, coloque amor que dá certo!

Ah! Antes que eu me esqueça, se gostaram das dicas não deixa de me acompanhar no IG @cantinho_205. Obrigada @encontrodevizinhasbsb pelo convite! Fiquei imensamente feliz e lisonjeada em poder compartilhar um pouquinho da aventura que é a decoração de um lar