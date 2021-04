Decoração fácil e barata

Olá vizinhas, essa semana apresentamos a Adélia do perfil @adelia.viviane!!

Olá. Vizinhas!!!

Tudo bem com vocês?

Me chamo Adélia Viviane (@adelia.viviane) tenho 37 anos, casada, mãe de uma princesa e de um príncipe ambos adolescentes. Após o nascimento dos filhos decidir me dedicar mais ao lar e a família, com o dia-a-dia cuidando da casa surgiu uma paixão pela decoração, depois de alguns anos os filhos foram crescendo vi a possibilidade de levar minha experiência para outras casas, foi quando decidir montar minha empresa, Mix Enxovais e Decorações onde me realizo dando dicas de decoração.

O Instagram me proporcionou conhecer pessoas incríveis, dar e ao mesmo tempo receber. No @adelia.viviane, mostro a vida real de uma mãe, dona de casa, esposa e uma mulher empreendedora, que ama inspirar e compartilhar com amor essa rotina diária, dando dicas de decorações, cama posta, mesa posta e tudo mais que esteja relacionado.

Hoje venho compartilhar mais uma dica decoração de interior, onde sua sala vai ficar com cara de novela, mostrarei que não é difícil e com preço acessível.

Quando for montar um ambiente invista em cores neutras e básicas e deixe para ousar nos acessórios como almofadas e mantas.







O Bom das almofadas e que podemos dar um up no ambiente trocando apenas as capas (como mostra as imagens), então podemos investir e ousar nas almofadas itens essenciais para uma boa decoração.

Espero que tenham gostado das dicas!!

Com carinho,

Adelia