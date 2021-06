Decoração Econômica: como montei a minha sala de jantar industrial

Fazer uma decoração econômica e possível sim, basta soltar a criatividade, tudo que está aqui um dia foi um sonho!

Oi vizinhas tudo bem?

Eu sou Rebeka do ig @bekabarreto.ofc onde eu compartilho grande parte do meu dia, lá eu divido experiências com mães esposas e donas de casa, sempre amei decorar e hoje uso a criatividade para transformar meu lar.

Eu sempre tive o sonho de casar ser mãe e ter um lar lindo e aconchegante, em novembro de 2018 eu criei o meu Instagram com o intuito de compartilhar detalhes do meu casamento, depois por sugestão de uma prima eu comecei a compartilhar minha vida de dona de casa, e confesso pra vocês que amei me tornar uma vizinha, hoje o meu maior sonho é finalizar a reforma da minha casa, pra isso eu uso artimanhas que me poupam muito dinheiro, a famosa bricolagem que é montagem ou instalação (de qualquer coisa), feita por pessoa não especializada. Pra ser mais clara Faça você Mesmo, e hoje vou dividir com vocês detalhes de como montamos nossa tão sonhada sala de jantar.

O nosso estilo de decoração sempre foi direcionado para o industrial, e isso nos permite economizar bastante, por que são coisas mais simples de fazer, e de reutilizar, a primeira coisa que fizemos foi nosso balcão de madeira com os pendentes, compramos as lâmpadas pela Internet, a fiação meu marido mesmo que fez, a parte da estrutura nos usamos Drywall que é fácil de instalar, usamos selador e depois verniz para dar cor e proteger a madeira, o próximo passo foi a mesa e as cadeiras, gente eu passei mais de 4 meses pesquisando, esperando aparecer uma promoção, essa é uma dica valiosa, pesquise muito, por que você pode encontrar achados incríveis, nossas cadeiras foi um desses, já a mesa estava muito cara, então compramos os pés pela Internet, e fizemos a parte de cima, deu um certo trabalho, mas no final ficou linda, na hora da pintura optamos por pintar a parede de cimento queimado, eu particularmente amei, achei que combinou muito com nosso estilo.

Chegando na parte da decoração eu vi um aparador lindo na intermet, mas estava tão caro, foi aí que meu marido achou uma porta que ia ser descartada no serviço dele, sim gente ia pro lixo, desmontamos a porta pegamos uma madeira que sobrou da obra aqui casa, cortamos parafusamos e pronto tínhamos uma aparador lindo e sofisticado, os outros detalhes foram fluindo, peguei um quadro velho e pintei, fiz um arranjo com folhas secas, e quando vi nossa sala de jantar já estava pronta, usamos a criatividade, e confesso que foi além do que imaginávamos, demorou mas enfim conseguimos.





E isso que quero trazer pra vocês, eu sempre vejo fotos lindas no Instagram, e pensava Nossa nunca vou conseguir ter isso, foi aí que parei de reclamar que não tinha dinheiro e fui lá e fiz, e assim eu provei pra mim mesma que uma decoração econômica e possível sim, basta soltar a criatividade, tudo que está aqui um dia foi um sonho!

Espero muito que vocês tenham gostado, no meu Instagram @bekabarreto.ofc eu postei mais detalhes do passo a passo de cada coisa