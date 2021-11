Confira algumas dicas que selecionei para Decoração de Apartamentos Pequenos

Olá vizinhas, tudo bem? Sou a Iolanda do @aluguei906, onde compartilho, além do meu dia a dia, sendo esposa, mãe do Pedro Henrique, portador da Síndrome do x-frágil (é uma anomalia genética no cromossomo x que leva a déficit intelectual e transtornos comportamentais.) minhas experiências e dicas de decoração e mesa posta. Amo cuidar do meu Lar, da minha família.

Aposte em paredes claras

Cores claras transmitem sensação de amplitude ao cérebro. Você não necessariamente precisa pintar tudo de branco e deixar sua casa parecendo com um consultório, mas sim utilizar tonalidades claras como o famoso tom pastel, que pode iluminar e energizar os ambientes.

Nichos, prateleiras e armários aéreos

Quando não se tem espaço na horizontal, ou seja, no chão, aí a gente aproveita o que mais tem em um apartamento pequeno, que são as paredes!

Tenha uma boa Iluminação

Quando se tem apenas uma lâmpada fixa no centro do teto, ela acaba tornando o cômodo ainda menor. Isso serve para ambientes de qualquer tamanho, mas apresenta maior evidência nos pequenos espaços.

Ilha separando ambientes

A cozinha com ilha é um modelo muito usado por arquitetos e muito procurado por pessoas que querem praticidade dentro da cozinha. Para quem não sabe, a ilha nada mais é do que um móvel centralizado no ambiente e que pode ser usado de diversas maneiras como para apoiar o fogão, para servir apoio no preparo dos alimentos e até mesmo para fazer refeições. Além disso, servirá também para delimitar ambientes conjugados quando estivermos falando de uma cozinha aberta.

Não pense que só porque sua cozinha é pequena que ela não pode ter uma ilha, para que sua cozinha pequena fique perfeita você deve sempre respeitar o espaço do ambiente, procurando sempre boas maneiras de deixá-la funcional. A ilha nos, casos de apartamentos ou casas muito pequenas, pode servir como um ponto de transição de um ambiente para outro e, caso você queira uma sensação de maior amplitude você poderá trazer um espelho ao ambiente, fazendo com que tudo fique muito mais bonito e que a sensação de mais espaço seja marcante.

Espero que tenham gostado das dicas de hoje. Acompanhe-nos para mais dicas no meu perfil @aluguei906