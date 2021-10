Cama posta: Dicas para ter uma cama de cinema

Uma cama arrumada é meio caminho andado para um quarto aconchegante e bem decorado

Oi vizinhas! Sou Alessandra Reinaldo do @apedale604, uma das administradoras do @encontrodevizinhasbsb! Nosso evento passou e para quem acompanhou foi um sucesso. Preparamos tudo com muito carinho para que tudo saísse como saiu. Foi uma tarde muito agradável.

Oportunidade como essa de nos reunir, confraternizar, desvirtualizar sempre faz um bem para todos os envolvidos.

E nesse processo tivemos vários parceiros maravilhosos que acreditaram no nosso trabalho e poder de influenciar. Um desses parceiros foi as Lojas Leal. Uma loja modesta, que surgiu em meados dos anos 90. Sempre em busca de qualidade e menor preço, a loja aumentou a variedade dos seus itens e com isso cresceu ainda mais. Além de panos de prato e produtos de sacaria, começaram a vender colchas, toalhas, cortinas e outros produtos de verdade, que fizeram toda a diferença.

Nesse processo, gostaria de trazer algumas dicas para vocês sobre cama posta. Qual a frequência que você arruma sua cama? Aqui em casa, mudei um pouco minha rotina. Agora organizo a cama a cada 15 dias. Que coincide com a faxina pesada que faço. Aproveito e troco a roupa de cama. Isso facilita na hora de fazer as combinações, sempre tendo em mente, combinar com aquilo que você já tem em casa.

Uma cama arrumada é meio caminho andado para um quarto aconchegante e bem decorado. Mas como usar a roupa de cama a favor da decor? Como combinar a cama arrumada com seu estilo? Isso porque o quarto é um ambiente onde se busca o aconchego!

Eu particularmente, gosto bastante de cores neutras e de variar nos acessórios. Então sugiro começar com cores neutras, como branco, preto e cinza e, investir em acessórios como mantas, peseiras e almofadas. Peseira é aquela “mini manta” que fica na parte de baixo da cama cobrindo só um pedaço da colcha ou do edredom.

Mas antes de começar a arrumar a cama eu aplico lysoform no colchão e nos travesseiros, deixando respirar até secar. Como o lysoform é um desinfetante eficiente contra germes, mais fungos e bactérias, então ele deixa o colchão, mas limpo e livre de células mortas e suor que liberamos quando estamos dormindo.

Pra começar, a dica é escolher jogo de lençol e um cobre leitos, de preferência dupla face, assim você já terá duas opções de cama em uma (#ficaadica). Nessa composição você já terá 4 travesseiros vestidos rsrs e organizados.

Geralmente compro o cobre-leitos maiores que a cama para ficar com o caimento melhor, como por ex, para cama queen tendo em vista que minha cama é casal padrão. Os cobre leitos são peças coringas na decoração do quarto, principalmente quando alinhados à cores lisas que se harmonizam com o estilo da decoração.

Basta para isso compor com detalhes que mostrem sua personalidade. Como as almofadas, que podem ser usadas em disposições, tamanhos e texturas diferentes. E por último a manta ou a peseira.

Nas Lojas Leal você encontra todas essas peças mencionadas para renovar sua casa e ainda te ajudar no enxoval da sua cama posta. Seja no sofá da sala, nas poltronas ou na cama posta.

Com 16 unidades espalhadas por todo DF e entorno, terá sempre uma loja próximo de você, disso eu tenho certeza! Então não perca tempo, com as dicas transmitas hoje você já pode ir a uma loja mais próxima e escolher um enxoval para sua cama posta. Que tal?

Espero que tenham gostado das dicas de hoje. Acompanhe-nos para mais dicas no meu perfil pessoal @apedale604 e no perfil do @encontrodevizinhasbsb .