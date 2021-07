10 dicas para decorar um apartamento alugado

Confira algumas dicas que selecionei para você que mora de aluguel e quer morar de maneira confortável e transformá-la em seu lar

Para quem mora de aluguel, deixar o apartamento com a sua cara parece um grande desafio e causa até mesmo receio de que o proprietário não seja a favor de mudanças.

Morar de aluguel não pode ser sinônimo de morar em um lugar que não te trará conforto e bem estar. Afinal, não é porque você mora de aluguel que não pode ter um lar que reflita a sua personalidade e supra as suas necessidades. Meu nome é Karine e tenho um perfil no Instagram @apartamento.401a, onde compartilho, além do meu dia a dia, sendo mãe do Pedro e cuidando do nosso cachorro Bruce, minha experiência e dicas para quem mora em apartamento alugado. Para mim, o lar é construído de um ambiente que te acolhe, que traz conforto. E isso não tem a ver se ele é próprio ou alugado e sim com o amor que você coloca no seu lar.

Confira algumas dicas que selecionei para você que mora de aluguel e quer morar de maneira confortável e transformá-la em seu lar (mesmo que alugado).

1. Invista em móveis de tamanho padrão

Muitos apartamentos não possuem sofá, mesa, rack ou armários. Opte por móveis que podem ser usados em outro apartamento ou casa, quando se mudar.

2. Use tapetes

Excelente opção para esconder aquele piso que não te agrada

3. Iluminação aconchegante

Se tem algo que aprendi ao longo dos anos (e alguns apartamentos alugados), é que a iluminação faz toda diferença em um ambiente. Muitos apartamentos possuem pouca iluminação ou iluminação incorreta. Invista em iluminação com trilhos, pendentes e abajur e guarde a iluminação original do apartamento, para recolocá-las quando precisar sair

4. Pintura na parede

Muitas pessoas têm receio de pintar o imóvel com receio do proprietário desaprovar a pintura. Invista em uma pintura bonita no apartamento, até mesmo em pinturas geométricas que trazem um ar moderno ao ambiente. Ao sair, todo imóvel precisa ser pintado, então aproveite e deixe-o com a cara dos moradores.

5. Decore as paredes

Seja com quadros, objetos, neon, ou o que preferir. Uma coisa que acho muito importante é levar a identidade dos moradores para o lar, seja próprio ou alugado. Então invista em objetos que fará sentido para quem mora no alugado.

6. Plantas são excelentes opções para dar vida ao ambiente

Caso não tenha muita experiência com plantas sugiro iniciar com Jibóias, Zamioculcas e Suculentas. Alguns fatores precisam ser levados em consideração na escolha de plantas como por exemplo, iluminação, umidade e temperatura. Procure boas opções e com certeza trará um ar mais aconchegante para seu cantinho.

7. Papel de parede

Esse é uma opção que eu particularmente amo! Quem me segue no Instagram (@apartamento.401a) sabe da minha paixão por esse item. Tenho em todos os cômodos do apartamento. Mas Kah, papel de parede não dá para levar quando eu sair! Entenda você está investindo no bem estar e no conforto dos moradores, então, enquanto estiverem morando ali, vocês estarão investindo em vocês!

8. Invista em opções que poderá levar quando sair

Muitos apartamentos não possuem móveis, o que acaba sendo um desafio para os moradores. Invista em móveis que poderão ser levados quando precisar sair, como móveis modulares, prateleiras, nichos e araras pois são itens que são facilmente adaptáveis em outro local.

9. Busque opções de objetos usados ou que não tem uso

Se não possui muito dinheiro para investir em móveis, é possível comprar objetos usados ou até mesmo dar nova cara para aquele móvel que está sem uso, deixando com a sua cara.

10. Organização

Um ponto que gosto sempre de frisar: casa organizada trás sensação de conforto. Você pode não ter muitas coisas, mas manter o que tem organizado te trará uma sensação melhor do que morar em um ambiente desorganizado.

Espero que tenha gostado das dicas e que eu possa ter ajudado de alguma forma. Embora sejam dicas para ambientes alugados, também são dicas para quem está com seu imóvel próprio e sem muito dinheiro para investir na decoração. Se gostaram das dicas não deixe de acompanhar @apartamento.401a. Obrigada @encontrodevizinhasbsb pelo convite. Fico honrada em poder compartilhar um pouco da minha experiência adquirida ao longo desses anos.