Como usar anel masculino: dicas para usar com estilo

A maneira em que você escolhe como usar anel masculino é uma forma única de mostrar estilo! Os acessórios são belos e ainda contam histórias sobre quem os usa, seja através dos símbolos, materiais escolhidos ou, então, pelos designs. Saiba que, cada acessório, é muito mais do que somente uma joia.

O legal dos anéis masculinos é que são acessórios versáteis. Dá para usar com qualquer peça de roupa e, ainda assim, conseguir exalar masculinidade. É uma maneira sutil, mas impactante, de afirmar o próprio estilo e transformar o seu visual.

Na dúvida em como usar? Confira a seguir dicas para incluir esse acessório nos seus looks e no seu dia a dia!

Conheça os principais tipos de anéis masculinos

Existem muitos tipos de acessórios masculinos por aí! Mas, o que tem se destacado ultimamente são os anéis, uma vez que são versáteis e que conseguem mostrar a personalidade de quem usa.

Não importa se você é um homem que curte algo mais discreto ou se gosta de chamar atenção, tem sempre um modelo que casa perfeitamente com o seu jeito. Nesta seção, você encontra uma seleção de anéis masculinos incríveis para incluir no seu guarda-roupa e tornar seu visual muito mais estiloso!

Veja quais os principais tipos de anéis masculinos que estão dando o que falar no mundo da moda:

1. Anéis temáticos

Se você curte anéis com um estilo mais ousado e rebelde, os com caveira não podem faltar de jeito nenhum na sua lista. Agora, se você prefere algo um pouco mais simbólico e espiritual, os anéis com cruz são um acerto e tanto.

E, caso a ideia seja algo moderno em que você queira uma estética única, os anéis de prego podem ser uma ótima escolha!

2. Anéis com pedra

As pedras, com as suas cores e significados especiais, dão aos homens a chance de achar um modelo de anel que combine com si. Há os famosos diamantes, safiras e rubis, mas também há opções contemporâneas como turquesa e ônix, que também são bem chamativas.

3. Anéis geométricos

Os anéis geométricos, como o próprio nome já diz, são anéis que têm o desenho inspirado em formatos geométricos, como os círculos, quadrados e hexágonos, o qual aparentam um visual mais moderno e ousado.

A geometria aqui não é só sobre formas, mas também é voltada para o que essas formas simbolizam. Cada figura geométrica pode ter significados diferentes para dar expressão ao anel.

4. Anéis lisos

O legal dos anéis lisos é a sua capacidade de combinar com vários estilos e ocasiões, sendo ótimos tanto para o dia a dia como, também, para eventos mais formais. E, quando você escolhe o material, faz toda a diferença!

As opções mais comuns são ouro e prata, mas há também anéis lisos feitos por materiais mais modernos, como titânio, aço e tungstênio, que duram bastante, além de um visual mais atual.

5. Anéis de madeira ou semelhantes ao material

Anéis de madeira ou materiais semelhantes são uma opção bacana e ecológica quando se trata de acessórios masculinos. O visual fica mais rústico e natural. São várias as disponíveis, como ébano, bambu e mogno para quem quer um anel que combine com seu estilo, e além da madeira, há utilização de materiais parecidos, como cerâmica ou resina.

6. Alianças de compromisso, namoro e casamento

Seja no namoro ou noivado, as alianças são escolhidas como símbolo de compromisso e exclusividade. Podem ter designs simples ou mais elaborados, com pedras preciosas ou detalhes personalizados, isso vai de acordo com a preferência do casal.

Já no casamento, as alianças ganham um significado ainda mais profundo porque representam a promessa de união para toda a vida. A maioria dos homens prefere pedir a sua namorada em casamento com anéis em ouro ou platina, por conta da durabilidade e do valor simbólico que carregam.

7. Anéis com detalhes centrais

O que faz esses anéis com detalhes centrais especiais é que eles focam bastante no detalhe central para fazer dele o ponto principal do design. No centro do anel, pode haver elementos simbólicos, que são: iniciais gravadas, símbolos culturais, pedras ou ícones que tenham um significado pessoal.

8. Anéis de sinete

Anéis de sinete são peças atemporais que contêm uma história rica em cultura. Lá atrás, esses anéis eram usados para carimbar documentos importantes e garantir que fossem autenticados. Hoje em dia, esses anéis viraram uma forma de expressão e estilo pessoal.

O que chama atenção nos anéis de sinete é a marca especial que fica no topo, como um selo ou gravura. Essa marca pode ser um monograma pessoal, símbolos tradicionais ou então emblemas de família.

Entenda o simbolismo de cada dedo

Saiba que, cada dedo que você escolhe para usar um anel, pode ser interpretado de maneiras diferentes. O dedo polegar, muitas vezes esquecido, representa uma afirmação pessoal e de individualidade quando se usa um anel nele.

Já o seu dedo indicador está ligado à autoridade e é um lugar para anéis que expressam confiança. O dedo médio, no entanto, é associado ao equilíbrio e pode ser escolhido por quem deseja buscar estabilidade.

Enquanto isso, o anelar, tradicionalmente usado para alianças de casamento, continua a simbolizar compromisso e longos relacionamentos. E, por fim, o dedo mindinho pode ser destacado por anéis que refletem eloquência ou, simplesmente, como uma expressão de estilo.

Não exagere na quantidade de anéis

Evite exagerar quando decidir usar anel. A moderação é a chave para manter um visual equilibrado. Queira anéis bem escolhidos que complementam seu estilo, em vez de sobrecarregar sua mão com excesso de joias.

Considere a ocasião e a composição do seu conjunto ao decidir quantos anéis usar. Evite uma aparência muito carregada. Lembre-se, a sutileza na escolha dos acessórios geralmente resulta em um visual mais requintado.

Tenha equilíbrio entre as duas mãos

Mantenha um equilíbrio entre as duas mãos ao usar anéis masculinos. Considere fatores como tamanho, estilo e quantidade, para ter uma estética harmônica. Evite sobrecarregar uma mão com muitos anéis, enquanto a outra fica sem.

Busque uma distribuição equitativa para um visual bonito. Dessa forma, você terá um estilo mais organizado e evitará que a escolha dos acessórios pareça desproporcional. Também considere o tamanho e o estilo de cada anel para que funcionem bem juntos e complementem o conjunto geral.

Saiba o tamanho de cada dedo

É importante saber os tamanhos certos de cada dedo, pois isso não só garante que os anéis se ajustem confortavelmente, como também é fundamental para saber usar anel masculino de maneira que complete seu estilo.

Conheça bem as medidas exatas para evitar dor de cabeça com anéis muito apertados ou largos demais. Se necessário, peça ajuda a um joalheiro para ter um ajuste e um conforto que seus dedos merecem.

Escolha as peças que harmonizem com o seu estilo pessoal

Quando for escolher anéis masculinos, selecione aqueles que combinem com o seu estilo pessoal, seja ao optar por peças mais discretas ou mais chamativas. A ideia é encontrar anéis que se encaixem naturalmente no seu jeito de vestir, compreendendo do jeito certo como usar anel masculino.

Pense bem nos materiais, nos desenhos e nos detalhes para ter certeza que cada anel realmente combine com quem você é, para fazer do seu visual diário, algo único e o melhor, especial.

E aí, aprendeu como usar anel masculino? Então, compartilhe esse artigo com seus amigos para que eles também saibam como incluir esse acessório tão estiloso!