Como levar dinheiro em viagens para o exterior: Cartão de débito internacional

Quem nunca sonhou em fazer uma viagem inesquecível para o exterior?

Conhecer novos lugares, culturas e sabores é algo que todos desejamos. Mas, quando o assunto é dinheiro, surgem aquelas dúvidas: como levar dinheiro para fora? É seguro levar notas em espécie? Como evitar as altas taxas cobradas pelos bancos?

A falta de conhecimento sobre essas questões pode tornar o planejamento da viagem uma verdadeira dor de cabeça.

Por isso convidamos a Larissa Arrivabene, criadora do blog Rotinaviajante, que já viajou para mais de 20 países e já fez 2 intercâmbios para dar algumas dicas e explicar para nossos leitores sobre como levar dinheiro nas viagens internacionais utilizando um cartão de débito internacional.

Confira a seguir:

O desafio de levar dinheiro para o exterior

Antigamente, a única opção disponível para quem ia viajar para o exterior era levar dinheiro em espécie. No entanto, essa prática trazia diversos riscos, como perdas em caso de furto ou roubo e as taxas de câmbio pouco favoráveis. Além disso, transportar valores elevados nas viagens podia ser um verdadeiro desafio.

Com o avanço da tecnologia e a globalização dos serviços financeiros, novas alternativas surgiram para facilitar a vida dos viajantes. Entre elas, destaca-se o cartão de débito internacional, uma opção prática, segura e econômica para levar dinheiro em viagens para o exterior.

Mas afinal, o que é um cartão de débito internacional e como ele funciona?

O que é um cartão de débito internacional?

O cartão de débito internacional é uma modalidade de cartão emitido por instituições financeiras, que permite realizar compras e saques em moeda local em diversos países ao redor do mundo (dólar, euro, peso…).

Diferentemente dos cartões de crédito, em que se acumulam despesas a serem pagas futuramente no fechamento da fatura do cartão, no cartão de débito o titular utiliza um saldo disponível na conta vinculada, o que evita endividamentos e proporciona um maior controle financeiro.

Dica de instituição financeira: Wise

Larissa explica que hoje em dia existem diversas opções de instituições financeiras que oferecem o serviço de cartão de débito internacional, mas que uma das principais instituições e mais conhecidas é a Wise.

Anteriormente conhecida como TransferWise, a Wise é uma fintech britânica que tem revolucionado a forma como as pessoas fazem transações internacionais.

A Wise surgiu em função da necessidade de seus dois fundadores de enviarem dinheiro para fora do país, mas que não conseguiam em função da burocracia e das altas taxas de câmbio dos bancos tradicionais.

Por isso, resolveram criar uma solução que facilitasse as transações financeiras entre diferentes países e moedas. Assim surgiu a Transferwise (atual Wise), que se tornou uma das maiores plataformas de remessa internacional do mundo.

Veja a seguir algumas das principais vantagens da Wise:

Segurança em primeiro lugar

Viajar para o exterior pode gerar certa preocupação em relação à segurança do dinheiro. Afinal, ninguém quer passar por apuros em um país desconhecido.

Com a Wise, é possível ficar tranquilo, pois o cartão de débito internacional possui todas as camadas de segurança necessárias para proteger seus dados e suas transações, além de evitar o risco de andar somente com dinheiro em espécie.

Taxas reduzidas e transparentes

Uma das grandes vantagens de utilizar a Wise é a transparência nas taxas. Ao realizar um saque ou uma compra no exterior, a Wise aplica o câmbio comercial, sem adicionar tarifas escondidas.

Isso significa que você paga apenas uma taxa fixa e justa, o que pode resultar em economia significativa em relação aos bancos tradicionais.

Aplicativo intuitivo e prático

Outro ponto positivo da Wise é a disponibilidade de um aplicativo, que é muito fácil de usar. Com poucos cliques, você pode verificar seu saldo, fazer transferências, bloquear o cartão em caso de perda e acompanhar todas as movimentações realizadas.

Tudo isso de forma intuitiva e prática, sem complicações.

Suporte facilitado

Outra facilidade que a Wise oferece é um suporte de multicanais.

Através do site é possível entrar em contato com o suporte utilizando chat, e-mail ou telefone.

Além disso, ela oferece uma central de ajuda com as principais dúvidas e perguntas dos usuários, o que permite esclarecer as dúvidas mais básicas e recorrentes.

Dica final

Viajar para o exterior é uma experiência enriquecedora, mas é essencial ter um planejamento financeiro adequado para evitar contratempos durante o passeio.

O cartão de débito internacional da Wise se apresenta como uma solução inteligente, permitindo que você leve dinheiro de forma segura, prática e econômica. Com suas taxas transparentes e aplicativo intuitivo, a Wise se destaca como uma das melhores opções para quem deseja aproveitar ao máximo sua viagem sem se preocupar com questões financeiras.

Se você se interessou pelo assunto e gostaria de mais informações, sugerimos visitar o blog Rotinaviajante e conferir o artigo feita pela Larissa no qual ela explica tudo sobre o cartão de débito internacional da Wise e conta suas próprias experiências utilizando o cartão.

Boa viagem!