Como escolher o melhor tratamento para laser no rosto

Nos dias atuais, os avanços tecnológicos possibilitaram o surgimento de diversas técnicas voltadas a melhorar o aspecto da pele dos pacientes. As clínicas de estéticas contam com tratamentos a laser, que oferecem resultados satisfatórios e cada vez mais eficazes. Contudo, diante de tantas opções, fica difícil escolher o melhor tratamento a laser no rosto.

É justamente por isso que se torna necessário entender como eles funcionam e o seu impacto na pele. A partir desse conhecimento, você será capaz de escolher o melhor tratamento a laser no rosto. Lembrando que eles ajudam na remoção das manchas do sol, cicatrizes, rejuvenescem a pele e eliminam vestígios de tatuagens, além de várias outras finalidades para as quais podem ser utilizados.

Por isso, nós criamos o artigo que se segue para falar um pouco mais sobre as opções disponíveis e como escolher o melhor tratamento a laser no rosto. Dessa forma, se você quer ficar por dentro dos melhores tratamentos, recomendamos que continue lendo o texto que se segue para saber mais.

Sobre os tratamentos a laser

Os lasers podem ser usados ​​para tratar diferentes tipos de problemas presentes na pele. Esses tratamentos incluem a remoção de pelos, cicatrizes, rugas e manchas escuras. Além do mais, também ajudam a melhorar a aparência da pele e reduzir a flacidez. A sua eficácia se dá principalmente devido ao fato de que conseguem atingir as camadas mais profundas da pele.

Especialistas em cuidados dermatofuncionais costumam recomendar esse tipo de tratamento quando realizam um exame aprofundado da pele do paciente. Se alguém realizar tratamentos a laser sem a orientação de um dermatologista ou fisioterapeuta, pode causar queimaduras ou feridas abertas. Pessoas com condições de pele sensíveis, como eczema, devem evitar procedimentos a laser, principalmente se estiverem grávidas ou bronzeadas.

Além disso, qualquer pessoa com pele seca não deve usar tratamentos a laser. O recomendado para essas pessoas é procurar cuidados alternativos, evitando, assim, danificar ainda mais a sua pele. Diferentes tratamentos requerem diferentes números de sessões. Isso porque cada tratamento costuma utilizar um determinado laser. Portanto, a depender do seu problema, será necessário passar por mais sessões.

Quais são os tipos de lasers disponíveis e sua aplicação?

Como já foi dito anteriormente, existem diversos tipos de laser, cada um com uma determinada função, que combate um problema específico. Sendo assim, podemos dizer que cada problema requer um tipo de laser, assim como um número maior de sessões. Para entender melhor, selecionamos os principais lasers disponíveis atualmente e a finalidade para qual são utilizados:

Laser Fraxel Restore

Trata-se de um laser fracionado e não ablativo. Ele é responsável por promover um remodelamento nas fibras de colágeno e na elastina presente no rosto. Isso acontece de dentro para fora e ajuda a melhorar a aparência da pele, fazendo com que ela se torne mais saudável e jovem. Esse tipo de laser exige a utilização contínua de filtro solar após a realização do procedimento.

Ele é indicado para:

Tratamento do envelhecimento precoce;

Atenuar linhas finas;

Melhorar manchas e rugas; e

Ajudar na cicatrização de acne e de estrias.

Laser CO2

O laser CO2 fracionado tem ação ablativa, que promove no organismo a formação do colágeno. Com isso, consegue reestruturar a pele e fazer com que ela fique uniforme e firme. Também é indicada a utilização do filtro solar após a realização do procedimento.

Ele é indicado para:

Atenuar as linhas de expressão;

Reduzir rugas, acnes e manchas; e

Trazer firmeza para a pele.

Laser Fraxel Dual

O laser Fraxel Dual também é um exemplo de laser fracionado e ablativo, capaz de tratar a pele nas suas mais diversas profundidades. Isso significa dizer que o seu resultado é melhor em comparação com os lasers anteriores. Após as sessões, os dermatologistas indicam utilizar filtro solar.

Ele é indicado para:

Ajudar a reestruturação de peles danificadas;

Reduzir manchas de rugas e acnes;

Corrigir as irregularidades da pele;

Tratar olheiras e melasmas;

Entre outros.

Laser Quantum

Esse laser possui um grande número de aplicações, como é o caso da suavização de cicatrizes provocadas por acne, manchas de sol, vasos sanguíneos, lesões vasculares e muito mais. Portanto, pode ser largamente utilizado nos diversos tipos de tratamento para pele disponíveis.

Ele é indicado para:

Melhorar o aspecto das cicatrizes de acne;

Correção de vasos sanguíneos;

Manchas de sol;

Entre outros.

Laser ND Yag Q-Switched

Atualmente, esse laser é uma das melhores opções disponíveis para quem quer tratar problemas de pele no rosto. Grande parte dos especialistas o consideram como sendo o melhor tratamento a laser no rosto. Ele é utilizado principalmente para remoção de micropigmentação de sobrancelhas, assim como para remoção de tatuagens. Nesse sentido, toda clínica estética deve comprar laser ND Yag para oferecer esse tipo de tratamento.

Uma das grandes vantagens desse tipo de laser é que, mesmo com grande potência, os pulsos de luz disparados por ele não provocam nenhum tipo de dano a pele do paciente, removendo apenas os pigmentos presentes nela.

Ele é indicado para:

Remoção de tatuagem;

Remoção de micropigmentação; e

Suavização dos resquícios de tinta.

Como escolher o melhor tratamento a laser no rosto

Escolher o melhor tratamento a laser no rosto é uma tarefa que irá depender do tipo de problema enfrentado pelo paciente. Como dito anteriormente, existem diversos tipos de lasers disponíveis na atualidade. Cada um desses lasers costuma ser eficaz para um tipo determinado de tratamento, como remover tatuagens, ajudar a suavizar rugas e linhas de expressão, entre outros.

Sendo assim, se você quer saber qual o melhor tratamento a laser no rosto, o primeiro passo é identificar o problema que está enfrentando. A partir disso, basta verificar na nossa lista aquele que melhor lhe atende. Em seguida, consulte um dermatologista para obter mais informações e ter um direcionamento feito por um especialista. Com isso, as chances de obter sucesso no seu tratamento crescem de forma significativa.

Diante do exposto, finalizamos o nosso texto por aqui. Esperamos que o conteúdo trazido seja útil para tirar as suas dúvidas e direcioná-lo da forma correta na hora de escolher o tratamento adequado para o seu problema. Se ele lhe ajudou, aproveite e compartilhe com os amigos.