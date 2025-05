Vai casar? Conheça procedimentos estéticos para deixar a pele ainda mais bonita antes de subir no altar

Maio é o mês das noivas. Por isso, nada melhor do que aproveitar o período para pensar nos detalhes do casamento. Com a data desse importante evento se aproximando, a busca pela beleza natural ganha força, especialmente quando falamos da nossa pele. Afinal, ela precisa estar impecável. Especialistas em dermatologia ressaltam que a pele bonita e saudável no grande dia de dizer o “sim” não é obra do acaso, mas resultado de uma rotina de cuidados consistente e iniciada com antecedência. Nesse cenário, noivos e noivas procuram os consultórios para realçar a beleza com procedimentos estéticos que estão em alta no mercado

“Observamos um aumento significativo na procura por tratamentos dermatológicos por noivas meses antes do casamento. É fundamental entender que a pele precisa de tempo para responder aos cuidados e iniciar a preparação com antecedência é crucial para alcançar os resultados desejados e evitar imprevistos”, afirma a médica Ericka Marinho (CRM-SP 0163552).

Ainda de acordo com a especialista, um dos tratamentos mais buscados por quem vai se casar é a aplicação de bioestimulador de colágeno para recuperar a firmeza da pele. “Como o bioestimulador tem efeitos progressivos, é importante fazer o procedimento com antecedência para que haja tempo hábil para a pele responder ao tratamento e os resultados se tornarem aparentes”, reforça Dra. Ericka.

Dentre os bioestimuladores disponíveis no mercado está Sculptra®, que é eficaz para melhorar a qualidade, restaurar a firmeza e trazer de volta a sustentação1-2 da pele. Ele regenera a pele em sua totalidade, por ser o único do mercado com ação regenerativa completa, ativando as células a produzir mais colágeno e elastina, duas proteínas que ajudam a manter a firmeza, elasticidade e viço da pele, além de ter ação sobre os adipócitos3-4. O procedimento estimula a produção do colágeno na pele em 66,5%5, em média, e aumenta a elastina em 34%4,a além de ter duração comprovada de mais de 2 anos6.

Além de Sculptra®, outro tratamento muito buscado pelas noivas é com o ácido hialurônico injetável. “O ácido hialurônico injetável se tornou um aliado valioso para realçar a beleza individual de forma natural. Através de técnicas avançadas, conseguimos suavizar linhas de expressão, repor volume perdido e promover hidratação profunda de maneira sutil. Vale destacar que estamos vivendo a era dos procedimentos ‘indetectáveis, mas não inexistentes’, onde o objetivo é realçar a beleza preexistente, sem artificialismos, proporcionando um resultado que reflete a melhor versão de cada paciente”, explica Dra. Ericka.

Entre os ácidos hialurônicos injetáveis existentes, Restylane® tem conquistado pacientes ao redor do mundo, ao proporcionar resultados naturais7-11,b e personalizados7-11,c, com duração comprovada de até 18 meses12,d. Com um portfólio que contempla os principais pilares do tratamento da face ? estruturação, lifting facial e restauração de volume ?, a linha se destaca como uma das mais completas do mercado10,11. Restylane® também conta com sua versão SkinboostersTM, que funciona como um biorevitalizador13,e 6 em 114-17, melhorando os 6 aspectos principais de qualidade da pele: hidratação, tom, textura, maciez, linhas finas e rugas, cicatrizes de acne e poros14-17.

Truques para uma pele bonita no dia do casamento

Além dos procedimentos estéticos injetáveis, ainda é possível dar um glow na pele para ela ficar com a aparência ainda mais saudável. O segredo está em manter uma rotina de cuidados com a pele, que deve ser iniciada meses antes do grande dia. Neste caso, o aliado das noivas são os dermocosméticos que combinam ativos poderosos para promover luminosidade.

Uma das opções é a linha Cetaphil® Healthy Radiance. Em sua formulação está a Tecnologia Gentlebright?, que combina lírio do mar, que possui ação antioxidante e antimanchas, removendo radicais livres, e niacinamida, que ajuda a uniformização do tom da pele, reduzindo a aparência de manchas escuras e melhorando a barreira cutânea. Ela forma um filme protetor que impede a adesão de partículas de poluição à pele18, para deixá-la mais radiante e luminosa.

Conheça a linha completa:

Cetaphil® Healthy Radiance Sabonete de Limpeza Facial Cremoso Antimanchas 100g limpa profundamente, removendo partículas de poluição sem agredir a pele ou ressecar19. Com água, sua textura cremosa se transforma em uma espuma que deixa a pele macia e suavef. Em estudos realizados, 85% dos usuários perceberam que o produto revela um brilho saudável da pele18,g. Indicado para pele opaca, sem brilho e com manchas, sua exclusiva fórmula com Tecnologia Gentlebright? combina niacinamida e lírio do mar, ajudando a uniformizar o tom da pele e combater manchas escuras causadas pelo sol e envelhecimento.

Cetaphil® Healthy Radiance Gel de Limpeza Esfoliante Antimanchas 100ml purifica e renova a textura da pele, deixando-a mais radiante e luminosa19,h. Estudos comprovam 59% menos poros visíveis após 28 dias20 e todos os usuários perceberam que o produto ajuda a promover a renovação natural da pele, por meio da esfoliação21,i. Também conta com Tecnologia Gentlebright?, que combina niacinamida e lírio do mar, ativos que ajudam a uniformizar o tom e reduzir manchas escuras causadas pelo sol e envelhecimento, enquanto promove uma esfoliação suave.

Cetaphil® Healthy Radiance Perfecting Sérum Antimanchas 30g oferece 7 benefícios em um único produtoj: reduz manchas escuras causadas pelo sol e envelhecimento, uniformiza o tom da pele, melhora linhas finas, aumenta a luminosidade, deixa a pele fresca e descansadak, melhora a hidratação e ilumina a pele22,k. Estudos mostram que 91% dos usuários perceberam que o produto pode renovar a pele cansada, revelando o brilho saudável23,l. Além da exclusiva Tecnologia Gentlebright?, que combina niacinamida e lírio do mar, o produto contém vitamina C e peptídeo avançado para proporcionar uma pele mais radiante e luminosa, protegendo-a do estresse oxidativo da luz azul24.

Cetaphil® Healthy Radiance Creme Noturno Antimanchas 50g reduz visivelmente as manchas escuras causadas pelo sol e envelhecimento em 4 semanas25, proporcionando uma pele com glow logo pela manhã26,m. Sua fórmula com textura aveludada também contém a Tecnologia Gentlebright?, que combina niacinamida e lírio do mar, além de ácido hialurônico, que aumenta a hidratação da pele. Estudos mostram que 91% dos usuários perceberam a pele com aparência mais saudável27,n e 89% perceberam uma melhora na sua textura28,o.

Vale ressaltar que a aplicação de Sculptra® e Restylane® deve ser feita por um profissional de saúde habilitado à prática de injetáveis.

Sobre a Galderma

A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas. Para mais informações: www.galderma com

FONTE Galderma

