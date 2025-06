Uso da tadalafila exige atenção à saúde física e mental

Neste Dia dos Namorados, cresce a procura por formas de melhorar a intimidade. Entre os recursos mais buscados, está a tadalafila, medicamento indicado para disfunção erétil. Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mostram que a venda do remédio mais que triplicou no Brasil entre 2020 e 2024 — saltando de 21,4 milhões para 64,7 milhões de unidades.

Apesar de considerado seguro e com poucas contraindicações, o uso da substância requer cautela e orientação médica, especialmente porque o desempenho sexual está diretamente ligado ao bem-estar físico e emocional.

“O órgão sexual mais importante do ser humano é o cérebro”, destaca o urologista Paulo Roberto de Assis, chefe do Setor de Urologia e Andrologia do Hospital Regional da Asa Norte (Hran).