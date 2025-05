Skincare express: rotina completa com 3 passos e 3 produtos

Cuidar da pele pode (e deve) ser simples. Em meio à correria do dia a dia, uma rotina de skincare com apenas 3 passos e 3 produtos pode ser suficiente para manter a pele saudável, limpa e protegida. Para isso, escolher produtos chave e de qualidade é o principal.

O foco é manter as demandas básicas em dia: limpeza, hidratação e proteção.

Confira o passo a passo:

1. Limpeza suave – Gel ou espuma facial

Comece com um sabonete facial adequado ao seu tipo de pele (seca, oleosa, mista ou sensível). A limpeza remove impurezas, excesso de oleosidade e resíduos de poluição, preparando a pele para absorver melhor os próximos produtos.

2. Hidratação – Sérum ou gel hidratante

Escolha um hidratante leve, com ativos como ácido hialurônico ou niacinamida, que ajudam na retenção de água e no equilíbrio da pele. O formato em sérum costuma ser mais rápido de aplicar e absorver, ideal para quem está com pressa. No período da noite, vale a pena investir em uma hidratação mais profunda.

3. Proteção solar – FPS 30 ou mais

O protetor solar é inegociável, mesmo em dias nublados. Prefira um com textura seca, que não pese no rosto e pode até substituir o primer. Existem opções com cor, que ainda uniformizam o tom da pele.

Caso você queira endereçar algum problema de pele que exija outros produtos como ácidos, essências e peelings, lembre de procurar um dermatologista antes.

Uma pele limpa, hidratada e protegida, pronta para enfrentar o dia, ou para descansar à noite, se trocar o protetor por um creme de tratamento. Com disciplina e três produtos-chave, o skincare e o autocuidado também cabem na agenda lotada.