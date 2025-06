Skincare de inverno: como montar uma rotina de cuidados para evitar o ressecamento da pele

Com a chegada dos dias mais frios e secos, a pele naturalmente começa a sofrer com a baixa umidade e as mudanças de temperatura, tornando-se mais suscetível ao ressecamento, à aspereza e àquela sensação incômoda de repuxamento. E, em casos de pele sensível, os cuidados precisam ser redobrados.

Por isso, montar uma rotina de skincare específica para o inverno é fundamental para manter a saúde e a beleza da pele em dia. “Os dias frios e secos e os banhos mais quentes, comuns nessa época do ano, são as principais causas desses incômodos. Isso porque, na prática, eles são responsáveis por diminuir a concentração de água e remover a oleosidade da pele, deixando-a ressecada e com aspecto áspero e esbranquiçado”, explica a dermatologista Ana Macedo (CRM-AL 0005267).

A médica recomenda adaptar a rotina de skincare, priorizando produtos com texturas mais ricas e ingredientes que proporcionem hidratação profunda e ação calmante. “Cremes hidratantes e séruns são ótima opções, especialmente aqueles que contém vitaminas como a B3 (niacinamida), que fortalece a barreira cutânea e reduz a vermelhidão, e a B5 (pantenol), que ajuda a reparar e suavizar a pele, tornando-a mais hidratada ao longo do dia. Outro ativo que está em alta é o Blue Daisy, um ingrediente botânico, que acalma a pele e mantém a sua hidratação prolongada”, explica.

Pele mais hidratada com ácido hialurônico injetável

Além dos dermocosméticos, também existe uma boa opção para recuperar a hidratação1 da pele de dentro para fora e com um efeito prolongado: o uso de ácido hialurônico injetável. A Dra. Ana explica que o ácido hialurônico é uma substância presente naturalmente em nosso organismo2 e responsável por hidratar e restaurar as camadas mais profundas da pele, melhorando o brilho e a maciez.

“Nessa época, costumo indicar para os meus pacientes os skinboosters, um tipo de gel mais fino usado para melhorar a hidratação e o glow da pele1. É um procedimento seguro2, que age de forma muito mais efetiva, já que proporciona um tratamento da pele de dentro para fora, sendo facilmente absorvido pelo organismo e apresentando resultados imediatos e duradouros”, detalha a médica.

Uma das opções de ácido hialurônico injetável disponíveis no mercado, Restylane® proporciona resultados personalizados3-6A e naturais3-6B. Sua versão SkinboostersTM atua como um biorevitalizador7C 6 em 18-11, melhorando, além das cicatrizes de acne e poros, outros aspectos de qualidade da pele: hidratação, tom, textura, maciez, linhas finas e rugas8-11.

Além dele, os dermocosméticos também são uma opção para complementar a rotina de skincare no inverno. Confira alguns produtos da linha Cetaphil® que contém ativos que podem ajudar durante os dias frios e secos:

Cetaphil® Loção de Limpeza 300ml limpa suavemente, removendo impurezas e maquiagem, sem irritar a pele12. Com niacinamida (vitamina B3 essencial), pantenol (pró-vitamina B5) e glicerina hidratante, hidrata enquanto limpa, para acalmar e repor a hidratação da pele13D. Além disso, 87% dos usuários sentiram que a pele fica totalmente hidratada logo após o uso14E

Cetaphil® Loção Hidratante 473g, com uma textura leve15F, estimula as 15 ceramidas que a pele precisa16, recupera a barreira da pele17 e reduz imediatamente o ressecamento e a aspereza18. Além disso, promove hidratação contínua e duradoura por 48 horas, após uma única aplicação19.

Cetaphil® Creme Hidratante 453g é clinicamente testado para acelerar o reparo da barreira cutânea danificada em 7 dias20, reduzindo imediatamente o ressecamento da peleF e promovendo hidratação profunda e prolongada por 48h21 – 96,8% dos usuários relataram sensação de hidratação instantânea da pele de forma profunda e prolongadaG

Para o cuidado facial, Cetaphil® Optimal Hydration Water Gel Restaurador garante a sensação e aparência de pele suave imediatamente após o usoH, com uma hidratação duradoura por até 72 horas22. Além disso, não deixa a sensação de pele pesada, oleosa e pegajosa, pois é absorvido instantaneamente23H. Apresenta também exclusivo Complexo HydroSensitiv? com blue daisy, um ingrediente natural calmante.

Cetaphil® Optimal Hydration Sérum Renovador Área dos Olhos 15 ml, com apenas 28 dias de uso, melhora a aparência das olheiras e das rugas, assim como também oferecer luminosidade e firmeza ao contorno dos olhos24. Dermatologicamente testado25 e clinicamente comprovado para ser suave em peles sensíveis, apresenta exclusivo Complexo HydroSensitiv? com blue daisy, um ingrediente natural calmante.

Vale ressaltar que antes de usar qualquer produto é importante consultar um dermatologista para que ele indique os produtos adequados para cada tipo de pele. No caso de Restylane®, a aplicação deve ser feita por um profissional de saúde habilitado à prática de estética injetável.

A. Alta manutenção das expressões faciais naturais com a linha OBT (95%, n=63); Tecnologia NASHA que resulta em géis mais próximos da composição do AH natural.

B. Géis com flexibilidade e firmeza variadas que permitem a personalização do tratamento

C. Em estudo pivotal de tratamento em mento, nenhum paciente apresentou eventos adversos graves, n=103

D. Estudo de percepção realizado com 39 pessoas

E. Estudo de eficácia realizado com 50 participantes

F. Estudo de percepção realizado com 36 participantes após 28 dias de aplicação

G. Estudo realizado com 31 participantes

H. Estudo de percepção realizado com 30 participantes

Sobre a Galderma

A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas.

