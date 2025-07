Férias escolares: 7 dicas de skincare para adolescentes com pele acneica

As férias de inverno são o momento ideal para relaxar e também para dar mais atenção aos cuidados com a pele. Para adolescentes que lidam com acne, o frio traz desafios extras: o clima seco, os banhos quentes e a mudança na rotina podem agravar inflamações e desequilibrar a oleosidade natural da pele. Por isso, manter uma rotina de skincare simples, mas eficaz, faz toda a diferença.

A acne é uma das condições de pele mais comuns entre os jovens. Segundo o Censo Dermatológico da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), ela afeta cerca de 80% dos adolescentes em todo o mundo ? uma estatística que reforça a importância da conscientização e do cuidado desde cedo.

Para a dermatologista Daniela Ribeiro (CRM-10.925), o inverno pode ser um período crítico para quem tem pele acneica. “Durante os meses mais frios, muitos adolescentes acabam relaxando nos cuidados com a pele, o que pode levar ao agravamento do quadro de acne. O ressecamento causado pelo clima frio e pela água quente estimula a produção de sebo, resultando em mais espinhas. Por isso, manter uma rotina adequada é essencial”, alerta a especialista

1. Uso de sabonete facial com ácido salicílico

A limpeza é o primeiro passo para controlar a acne. Sabonetes com ácido salicílico ajudam a desobstruir os poros, controlar a oleosidade e prevenir inflamações.

“Esse ativo tem ação queratolítica e anti-inflamatória, ou seja, ajuda a remover células mortas e a reduzir o inchaço das espinhas. É um excelente aliado no cuidado diário de peles acneicas”, explica a dermatologista Daniela Ribeiro.

2. Aplicação de gel com peróxido de benzoíla nas áreas inflamadas

Para espinhas vermelhas e doloridas, o peróxido de benzoíla é um dos cuidados mais eficazes. Ele age combatendo as bactérias causadoras da acne e secando as lesões.

“É importante usar com orientação médica, pois o ativo pode causar ressecamento. Mas quando bem indicado, é um dos mais potentes no controle da acne inflamada”, reforça Daniela.

3. Hidratação da pele com fórmulas oil-free e calmantes

Mesmo as peles oleosas precisam de hidratação ? especialmente no inverno. Use hidratantes com textura leve, que não obstruem os poros, e que contenham ativos como niacinamida e ácido hialurônico.

“A hidratação adequada reduz a irritação e evita o efeito rebote, que é o aumento da produção de sebo após o ressecamento da pele”, orienta a especialista.

4. Usar protetor solar com toque seco todos os dias

Mesmo nos dias nublados, a radiação UV pode intensificar manchas e inflamações. Protetores solares específicos para peles acneicas ? com acabamento mate e controle de oleosidade ? são ideais.

“A fotoproteção diária é essencial para evitar a hiperpigmentação pós-inflamatória, muito comum em quem tem acne”, afirma Daniela Ribeiro

5. Evitar banhos muito quentes e demorados

A água quente remove a barreira natural da pele, provocando ressecamento e estimulando a produção de óleo como compensação ? o que pode piorar a acne.

“Além de irritar a pele, os banhos quentes em excesso favorecem o desequilíbrio da oleosidade. O ideal é optar por água morna e limitar o tempo do banho”, recomenda a dermatologista.

6. Evitar exageros na rotina: menos é mais

No frio, a pele já tende a ficar mais sensível. Por isso, usar muitos produtos ao mesmo tempo ? especialmente com diferentes ácidos ? pode causar efeito rebote.

“O ideal é ter uma rotina enxuta: limpeza, tratamento pontual, hidratação e fotoproteção. E, se necessário, ajustar conforme a resposta da pele”, recomenda.

7. Consultar um dermatologista para cuidados mais intensivos

Se mesmo com esses cuidados a acne persistir, o ideal é buscar orientação médica. O dermatologista pode prescrever cuidados com antibióticos tópicos, retinoides ou medicamentos via oral, quando necessário.

“Cada pele reage de uma forma. O acompanhamento profissional evita erros e traz resultados mais duradouros e seguros”, finaliza Daniela Ribeiro.

Confira alguns produtos que podem ajudar na rotina de skincare durante o inverno:

Dermotivin® Oil Control Espuma 130ml contém Sebaryl?, um complexo com ingredientes que melhoram a aparência e o sensorial da pele oleosa, reduzindo a oleosidade e o brilho2A, ideal para pele muito oleosa

Dermotivin® Salix Espuma 130ml, com ácido salicílico em sua fórmula, possui uma ação secativa antiacneB, combate cravos e espinhas e promove a desobstrução dos poros3. Ideal para quem possui a pele muito oleosa e acneica, controla a oleosidade por até 10 horas4 (versão líquida).

Dermotivin® Benzac Oil Control Sabonete Líquido 70ml tem efeito adstringente e matificante5, evita cravos e espinhas6 e reduz a oleosidade e o excesso de brilho7C. Uma opção interessante que pode contribuir com a rotina dos adolescentes.

Dermotivin® Benzac Oil Control Hidratante Matificante 50ml promove hidratação por 24 horas8D, enquanto reduz a oleosidade por 12 horas9E. Além disso, 89,7% dos usuários notaram que o produto é rapidamente absorvido pela pele10F, ótimo para quem gosta de manter a pele mais sequinha.

Dermotivin® Benzac Hidratante Microbioma Equilibrado 50ml é um gel creme hidratante diário balanceador da pele com tendência à acne. Com tecnologia derivada de probióticos e sensação de alívio imediato para o desconforto da pele com tendência à acne11, mantém o pH da pele, preservando o microbioma natural após o cuidado da acne12.

Os Géis de Tratamento Antiacne Dermotivin® Benzac podem ser opções para esses casos. Eles estão disponíveis nas concentrações de 5% e 10%, e oferecem ação anti-inflamatória, diminuindo as espinhas13-15. Além disso, também eliminam 94% das bactérias que causam acne, em 1 semana16H.

DERMOTIVIN BENZAC 5% e 10% (peróxido de benzoíla) são indicados para o tratamento tópico da acne. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DERMOTIVIN® 5% e 10% SÃO MEDICAMENTOS. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA (Rotulagem). MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 199/2006. AFE Nº 1.02916 7

Vale lembrar que, antes de usar qualquer produto, é indicado consultar um dermatologista para garantir a melhor escolha e segurança para a sua pele.

