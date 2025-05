Emagrecimento em tempos de redes sociais: por quê, como e com que objetivo?

Em tempos de redes sociais, filtros e “antes e depois” inacreditáveis espalhados pela internet, jovens adultos têm enfrentado uma pressão crescente para manter um corpo magro de forma rápida. Mas o emagrecimento saudável não passa por dietas restritivas e treinos exaustivos como fazem parecer.

Primeiro que nem sempre magreza equivale a saúde. É primordial que exames sejam feitos e médicos sejam consultados para avaliar a necessidade ou não de emagrecer e, se for o caso, fazer isso de forma saudável e com acompanhamento.

Mudanças e pressão

Entre os 20 aos 35 anos de idade, ocorrem transições importantes na vida do jovem: a entrada no mercado de trabalho, vida mais sedentária e, muitas vezes, ansiedade com a própria imagem. É uma fase cheia de mudanças de corpo, rotina, metabolismo e até peso. Em cima disso, a comparação da própria imagem com a dos outros, tanto na vida real quanto online, ganha uma importância enorme que acaba afetando o emocional e o racional das pessoas.

E aí que vem as dietas da moda, como jejum intermitente mal orientado, uso indiscriminado de suplementos ou regimes extremamente low carb, que podem trazer riscos como queda de imunidade, perda de massa muscular e até distúrbios alimentares. Somado com as informações falsas e as expectativas absurdas criadas pelas redes sociais, surge aí um prato cheio de problemas para o presente e o futuro.

Alimentação: o que é saudável de verdade?

A reeducação alimentar já não é mais novidade, na verdade, já foi tão falada e repetida que muitos já sabem que ela é o caminho correto para um estilo de vida realmente saudável e sustentável. Então, qual o problema?

Além da dificuldade intrínseca de mudar hábitos enraizados ao longo de anos, fatores como a alta dos preços, a busca por resultados mais rápidos, a pressão estética vinda de todos os lados e questões emocionais ligadas à comida são aspectos que contribuem para a reeducação alimentar ainda ser um desafio para a maioria.

Para tentar contornar tudo isso, ajuda terapêutica profissional, tempo fora das redes sociais e busca por receitas caseiras simples, mas apetitosas, podem ajudar muito.

Movimento: atividade física sem tortura

Além da alimentação, se exercitar é um fator importante tanto para o físico quanto para o mental.

Se movimentar fortalece os músculos, melhora a circulação, regula o metabolismo e ajuda no controle do peso e da pressão arterial. Já no aspecto mental, a atividade física estimula a liberação de hormônios como a endorfina e a serotonina, que reduzem o estresse, combatem a ansiedade e melhoram o humor.

Além disso, a regularidade dos exercícios contribui para a qualidade do sono, aumenta a disposição no dia a dia e fortalece a autoestima, sendo uma ferramenta poderosa de prevenção tanto de doenças físicas quanto de transtornos emocionais.

Busque a orientação de um personal e não abuse dos exercícios. Descansar entre dias de malhação é crucial para recuperação do corpo e evolução do treino, assim como respeitar os limites do corpo.

Saúde mental: parte essencial da equação

Um ponto que muitas vezes passa despercebido: o impacto da saúde mental. A ansiedade, a baixa autoestima e a compulsão alimentar estão intrinsecamente ligados à forma como lidamos com o corpo e o peso.

Por isso, buscar a orientação de um psicólogo ao longo da jornada para um peso saudável é essencial para que todo o processo ocorra sem sentimentos de culpa, inferioridade e arrependimento. A relação emocional que temos com a comida não deve ser subestimada.

Em resumo

O que evitar:

Dietas sem orientação profissional

Uso de medicamentos para emagrecer sem prescrição

Comparações com corpos na internet

Exercícios excessivos ou sem preparo físico

Sentimentos de culpa associados à comida

Caminho sustentável: