Como incluir o cleansing oil na rotina de cuidados com a pele

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O universo da maquiagem é cheio de cuidados para manter a pele saudável. A limpeza é um dos fundamentais, já que é a base para tudo. Antes de aplicar produtos no rosto, é necessário que essa camada esteja limpa para recebê-lo.

Remover resíduos de creme, filtro solar e make é importante, e um dos produtos mais populares para essa tarefa é o “cleansing oil”.

O óleo de limpeza tem origem asiática e faz parte da rotina de skincare no Japão e Coreia do Sul desde os anos 1960.

No Brasil, o “boom” começou em 2019, que coincide com a época que a marca japonesa Bioré chegou ao mercado nacional, e se consolidou em 2020, com a ode ao cuidado que se intensificou durante a pandemia de Covid-19, segundo dados do Google Trends.

Outra gigante do skincare japonês que chegou ao Brasil nesse período foi a Hada Labo. Ao lado dela, marcas nacionais também lançaram suas versões do óleo de limpeza, ajudando a consolidar o produto como um queridinho no mercado.

Em 2024, a busca por “cleansing oil” no Google atingiu sua maior popularidade, registrando um aumento de 270,6% em relação a 2019 -e a tendência segue em alta em 2025. Nesse crescimento, destacam-se como principais marcas associadas à procura: Principia, Bioré, CeraVe, Bioderma, Hada Labo, Quem Disse, Berenice?, Nina Secrets e Sallve.

COMO FUNCIONA O “CLEANSING OIL”?

O produto limpa a pele “derretendo” os resíduos, podendo ser usado durante o banho -como sugere a própria Bioré- ou na rotina de limpeza noturna, conforme recomenda a especialista em dermatocosmética Fernanda Chauvin. Sua fórmula contém óleos vegetais ou sintéticos e tensoativos suaves não iônicos, que permitem a emulsificação. Esses ativos se ligam ao sebo e às impurezas da pele, dissolvendo-os com eficácia.

“Ao serem massageados sobre a pele seca, esses óleos solubilizam os resíduos; ao entrarem em contato com a água, formam uma emulsão que é facilmente enxaguada, levando embora sujeira, oleosidade e cosméticos resistentes”, explica.

Segundo a farmacêutica clínica Maria Eugenia Ayres, o produto é especialmente eficiente para remover maquiagens à prova d’água e protetores solares de alta fixação graças ao princípio de que “semelhante dissolve semelhante”: como é composto por óleos, ele se mistura facilmente a resíduos oleosos.

“Bases de longa duração, máscaras resistentes e protetores com veículos oleosos ou silicones formadores de filme aderem fortemente à pele e não são removidos completamente com surfactantes apenas hidrofílicos (presentes em limpadores em gel ou espuma)”, completa.

O “cleansing oil” não agride a barreira da pele e possui versões neutras e que não contenham ativos mentolados ou vitamina C, que não são recomendados para peles sensíveis e com rosácea, explica a dermatologista Ligia Novais, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

COMO COLOCAR O “CLEANSING OIL” NA ROTINA DE SKINCARE?

As especialistas recomendam usar o “cleansing oil” como o primeiro passo da rotina de limpeza facial, especialmente à noite, quando é preciso remover maquiagem, protetor solar e as impurezas acumuladas ao longo do dia.

“O ideal é sim realizar a chamada “dupla limpeza”. Depois do cleansing oil, recomenda-se usar um segundo produto de limpeza à base de água, como um gel ou espuma suave”, afirma a farmacêutica clínica Maria Eugenia Ayres.

Essa segunda limpeza garante a remoção completa dos resíduos e prepara a pele para os tratamentos seguintes. A dermatologista Ligia Novais, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), afirma que para peles secas ou sensíveis o “cleansing oil” pode ser o suficiente para a limpeza completa.

O próximo passo é finalizar com um sérum, hidratante facial ou bruma hidratante, completa Fernanda Chauvin.

Não há contraindicações em usar “cleansing oil” junto com ativos como ácidos ou retinoides. O produto é uma ótima preparação para esses tratamentos, pois ajuda a limpar profundamente sem agredir, desde que seja seguido pela segunda etapa da limpeza, explica Maria Eugenia Ayres.

O “CLEANSING OIL” PODE SER USADO EM TODOS OS TIPOS DE PELES?

O produto pode ser usado diariamente e é indicado para todos os tipos de pele -inclusive as oleosas e acneicas -desde que a fórmula seja adequada. Para peles oleosas, o ideal são óleos leves e com boa capacidade de emulsificação. Já peles secas ou sensíveis se beneficiam de fórmulas mais nutritivas e calmantes, explicam as especialistas consultadas pela Folha de S.Paulo.

Além disso, o “cleansing oil” não causa ressecamento, que geralmente está associado à presença de álcool, comum em outros tipos de removedores de maquiagem. E quanto a irritação? Esse tipo de agressão na pele é comumente associado a fricção de lenço ou algodão na pele, o que pode gerar sensibilidade.

O “cleansing oil” remove impurezas, maquiagens pesadas e produtos à prova d’água, sem agredir a pele. “O interessante do produto é justamente o fato de ele ser facilmente removido com água e mesmo assim eficiente para retirar as sujidades, produtos à prova d’água, maquiagens pesadas e protetor solar, não ocasionando ressecamento ou irritação”, afirma a dermatologista Ligia Novais.