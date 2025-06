Brasília recebe megaetapa do Circuito LIVE! RUN XP

Brasília será palco de um dos eventos esportivos mais vibrantes do ano neste domingo (8), quando recebe a primeira etapa de 2025 do Circuito LIVE! RUN XP. A expectativa é reunir cerca de 6 mil atletas em percursos de 5 km, 10 km e 21 km, com largada a partir da Esplanada dos Ministérios. O espaço também abriga a Arena LIVE!, que promete experiências interativas, shows e atividades para todas as idades — incluindo a Corrida Kids.

Com presença confirmada em todos os estados brasileiros neste ano, o LIVE! RUN XP se consolida como o único circuito de corrida de rua com alcance nacional. Ao todo, serão 51 etapas em 44 cidades até dezembro. Na capital, os corredores terão duas oportunidades de participar: além da prova deste domingo, uma nova edição está marcada para 19 de outubro, já com inscrições abertas.

Foto: Ginza Studio/LIVE! RUN XP

A programação começa cedo: a meia maratona larga às 6h30, passando por pontos emblemáticos da capital, como a Praça dos Três Poderes e a Asa Sul. Às 7h, têm início as provas de 10 km e 5 km, que tomam as vias da Esplanada e transformam o coração da cidade em um mar de corredores em movimento.

“Brasília nos recebe de braços abertos desde 2022. É sempre especial voltar para cá. A paisagem urbana da Esplanada e o envolvimento do público criam um clima único. Nesta edição, unimos esporte e entretenimento para toda a família”, afirma Bruno Lustre, gestor de eventos da LIVE!.

Restam poucas inscrições disponíveis, que podem ser feitas pelo aplicativo LIVE! Experience ou pelo site www.liverun.com.br. Clientes XP têm 20% de desconto e acesso a benefícios exclusivos.

Foto: Ginza Studio/LIVE! RUN XP

Além das provas, os inscritos também participam da programação da Arena LIVE!, com ativações de marcas parceiras, espaços voltados para crianças e atrações musicais. A proposta é transformar o domingo em um festival de saúde, bem-estar e diversão ao ar livre.

Retirada de kits

A retirada dos kits segue até sábado (7), nas lojas LIVE! de três shoppings da capital. No momento da inscrição, o atleta escolhe a unidade onde fará a retirada.

LIVE! ParkShopping (Zona Industrial, Guará – 10h às 22h)



LIVE! Shopping Gilberto Salomão (Setor de Habitações – 10h às 20h)



LIVE! Shopping Iguatemi (Setor de Habitações Individuais – 10h às 22h)



Crescimento acelerado

Criado em 2022 com apenas 11 etapas, o LIVE! RUN XP vem se expandindo ano após ano: foram 20 em 2023, 28 em 2024 e agora 51 em 2025. Os percursos variam de 4 km a 21 km, contemplando diferentes níveis de preparo físico. A Corrida Kids, destaque entre o público mirim, é uma das ações que reforçam o compromisso do evento com inclusão e incentivo à prática esportiva desde a infância.

Foto: Ginza Studio/LIVE! RUN XP

Mais que corrida, uma experiência

Mais do que um circuito esportivo, o LIVE! RUN XP virou um símbolo de estilo de vida. À frente do projeto estão a LIVE!, referência em moda fitness no Brasil, e a XP, que inova no acesso ao mercado financeiro. Juntas, as marcas promovem uma experiência que une performance, bem-estar e celebração.

Calendário LIVE! RUN XP 2025